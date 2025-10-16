 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Schenkt dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga beim 4:1 gleich doppelt ein: Marcel Ngan Ngan, Matchwinner des FSV Cappel. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Schenkt dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga beim 4:1 gleich doppelt ein: Marcel Ngan Ngan, Matchwinner des FSV Cappel. (Archivfoto) © Jens Schmidt

FC Burgsolms erlebt in Cappel fünf Minuten zum Vergessen

Teaser GL GI/MR: +++ 80 Minuten lang neuer Tabellenführer, 1:0 vorne, doch am Ende nur Frust: In der Fußball-Gruppenliga geht der FC Burgsolms beim FSV Cappel baden. Wie die Partie gelaufen ist +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms
FSV Cappel

Marburg. Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde: Der FSV Cappel hat sich am Mittwochabend im Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit 4:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten FC Burgsolms durchgesetzt und bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Bemerkenswert: Alle vier Cappeler Treffer fielen erst in der Schlussphase – und das nach einem 0:1-Rückstand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 016.10.2025, 21:13 Uhr
RedaktionAutor