FC Burgsolms erlebt in Cappel fünf Minuten zum Vergessen

Marburg. Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde: Der FSV Cappel hat sich am Mittwochabend im Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit 4:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten FC Burgsolms durchgesetzt und bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Bemerkenswert: Alle vier Cappeler Treffer fielen erst in der Schlussphase – und das nach einem 0:1-Rückstand.