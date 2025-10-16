FC Burgsolms erlebt in Cappel fünf Minuten zum Vergessen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde: Der FSV Cappel hat sich am Mittwochabend im Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit 4:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten FC Burgsolms durchgesetzt und bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Bemerkenswert: Alle vier Cappeler Treffer fielen erst in der Schlussphase – und das nach einem 0:1-Rückstand.