FC Burgsolms bleibt in der Gruppenliga das Team der Stunde

Solms. Sechster Sieg im siebten Spiel für den weit oben mitmischenden FC Burgsolms, Enttäuschung über die bereits siebte Saisonpleite am Stück für die SG Eschenburg: Am Sonntag setzte sich der FCB in der Fußball-Gruppenliga auf eigenem Platz knapp mit 3:2 (2:1) durch. Vor rund 120 Zuschauern bekamen die Fans ein umkämpftes Duell geboten, in dem die Hausherren ihre Effizienz ausspielten, während die Gäste trotz couragierter Vorstellung erneut leer ausgingen.