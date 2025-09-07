 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Trifft doppelt für den FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga: Cyrill Brückel in Aktion. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
FC Burgsolms bleibt in der Gruppenliga das Team der Stunde

Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer feiern den nächsten Sieg. Allerdings war der Erfolg gegen die SG Eschenburg ein hartes Stück Arbeit. Der Spielbericht +++

Solms. Sechster Sieg im siebten Spiel für den weit oben mitmischenden FC Burgsolms, Enttäuschung über die bereits siebte Saisonpleite am Stück für die SG Eschenburg: Am Sonntag setzte sich der FCB in der Fußball-Gruppenliga auf eigenem Platz knapp mit 3:2 (2:1) durch. Vor rund 120 Zuschauern bekamen die Fans ein umkämpftes Duell geboten, in dem die Hausherren ihre Effizienz ausspielten, während die Gäste trotz couragierter Vorstellung erneut leer ausgingen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

