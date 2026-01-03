FC Burgsolms behält im Neunmeterschießen die Nerven

Solms-Burgsolms. Hallenfußball zwischen den Jahren hat beim FC Burgsolms weiterhin einen festen Platz. Beim traditionsreichen Funnyland-Cup lieferten sich zehn Seniorenteams vom 28. bis 30. Dezember in der Großsporthalle Burgsolms einen intensiven, temporeichen und bis zuletzt spannenden „Budenzauber“. Am Ende durfte der Gastgeber jubeln: Der FC Burgsolms sicherte sich nach einem nervenaufreibenden Finale den Turniersieg.