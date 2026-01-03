 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Nur ein Beispiel für intensive Duelle beim Hallenturnier des FC Burgsolms, das Cyril Brückel (l.) und die Gastgeber im Finale gegen den FSV Braunfels gewinnen. Mateusz Olejniczak und der TSV Steindorf scheitern in der Zwischenrunde. © Jenniver Röczey
FC Burgsolms behält im Neunmeterschießen die Nerven

Teaser HALLE: +++ Der Titel des Funnyland-Cups 2025 geht an Gastgeber FC Burgsolms. Wer der Gegner im spannenden Finale war und wie die anderen Teams beim Hallenturnier abgeschnitten haben +++

Solms-Burgsolms. Hallenfußball zwischen den Jahren hat beim FC Burgsolms weiterhin einen festen Platz. Beim traditionsreichen Funnyland-Cup lieferten sich zehn Seniorenteams vom 28. bis 30. Dezember in der Großsporthalle Burgsolms einen intensiven, temporeichen und bis zuletzt spannenden „Budenzauber“. Am Ende durfte der Gastgeber jubeln: Der FC Burgsolms sicherte sich nach einem nervenaufreibenden Finale den Turniersieg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

