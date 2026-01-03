FC Burgsolms behält im Neunmeterschießen die Nerven

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Solms-Burgsolms. Hallenfußball zwischen den Jahren hat beim FC Burgsolms weiterhin einen festen Platz. Beim traditionsreichen Funnyland-Cup lieferten sich zehn Seniorenteams vom 28. bis 30. Dezember in der Großsporthalle Burgsolms einen intensiven, temporeichen und bis zuletzt spannenden „Budenzauber“. Am Ende durfte der Gastgeber jubeln: Der FC Burgsolms sicherte sich nach einem nervenaufreibenden Finale den Turniersieg.