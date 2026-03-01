Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
FC Burgsolms ärgert die SG Kinzenbach
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist holt bei einem Topteam einen Punkt. Nichts anbrennen lässt unterdessen Türk Ataspor Wetzlar im Heimspiel gegen Eintracht Lollar +++
Wetzlar . Nicht den Hauch einer Chance hat die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga bei ihrem Auswärtsspiel bei der TSG Wieseck gehabt. Die Gießener Vorstädter setzten sich mit 5:0 (2:0) durch. Einen Achtungserfolg landete der FC Burgsolms. Die elf von Trainer Daniel Schäfer kam beim Topteam SG Kinzenbach zum einem 1:1-Remis.