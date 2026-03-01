FC Burgsolms ärgert die SG Kinzenbach

Holt mit dem FC Burgsolms einen Punkt in der Fußball-Gruppenliga gegen das Topteam SG Kinzenbach: Trainer Daniel Schäfer. (Archivfoto) © Steffen Bär

Wetzlar . Nicht den Hauch einer Chance hat die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga bei ihrem Auswärtsspiel bei der TSG Wieseck gehabt. Die Gießener Vorstädter setzten sich mit 5:0 (2:0) durch. Einen Achtungserfolg landete der FC Burgsolms. Die elf von Trainer Daniel Schäfer kam beim Topteam SG Kinzenbach zum einem 1:1-Remis.