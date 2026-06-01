FC Burggen/Bernbeuren bietet dem Meister Paroli und verliert dennoch deutlich

Fußball; Saison 205/26; Kreisliga; Martin Schmölz vom TSV Burggen/Bernbeuren (in Weiß) im Heimspiel gegen den SV Münsing-Ammerland am 3. Mai 2026 – Foto: Holger Wieland

Der TSV Burggen/Bernbeuren unterlag am Sonntag bei der SG Aying/Helfendorf mit 2:6. Jakob Nieberle zog sich eine Bänderverletzung zu und fällt für das Relegationsspiel am Dienstag gegen Otterfing aus.

Der Trainer des TSV, der momentan seinen Urlaub in Spanien verbringt, musste jedoch eine Hiobsbotschaft entgegennehmen, als bei ihm die Nachrichten aus der Heimat eintrafen. Jakob Nieberle zog sich eine Bänderverletzung zu und wird aller Voraussicht nach am Dienstag ausfallen, wenn seine Mannschaft ihr erstes Relegationsspiel gegen den TSV Otterfing bestreitet, der in der Kreisklasse 2 die Vize-Meisterschaft errang. „Das wird definitiv ein interessantes Spiel“, freut sich Landes schon auf die Begegnung, die wieder ohne ihn stattfinden wird. Erst zum Rückspiel kehrt der Coach aus den Ferien zurück.

Wie unterschiedlich die Interessen waren, konnte man beiden Mannschaften während der 90 Minuten anmerken. Der TSV Burggen / Bernbeuren wollte sich für die Relegation einspielen, während die SG Aying /Helfendorf die Alles-oder-nichts-Runde unter allen Umständen vermeiden wollte. Und so setzte sich die Spielgemeinschaft am Ende klar mit 6:2 durch, nachdem es zur Pause noch 2:2 gestanden hatte. „Aying wollte es mehr“, betonte Patrick Landes, dass die Motivation beim Gegner größer gewesen ist, die Partie für sich zu entscheiden als bei seinem Team.

Seine Mannschaft präsentierte sich in Aying auch ohne ihn in starker Form. Bereits nach fünf Minuten brachte Matthias Lory den TSV in Front. Die Platzherren glichen durch Jean-Luca Dötsch schnell aus und gingen durch Jakob Lechner zehn Minuten vor der Pause mit 2:1 in Führung. In den Jubel über den Treffer fiel jedoch der Ausgleich durch Marius Birk.

Zwei Gegentore in sechs Minuten

Nach dem Seitenwechsel war den Burggenern anzumerken, dass wegen zahlreicher Umstellungen nicht alle Positionen zuverlässig funktionierten. Mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten sorgte Benedikt Wohlschläger für die Vorentscheidung. „Damit haben sie das Spiel auf ihre Seite gebracht“, gab Landes zu.

Seine Mannschaft war fortan nicht mehr in der Lage, die Partie zu drehen. Zum einen hatten die Burggener und Bernbeurener schon zu Beginn der zweiten Hälfte Stefan Kelz und Daniel Glatzel ausgetauscht, zum anderen machte Jakob Lechner Mitte der zweiten Hälfte mit dem 5:2 endgültig den Deckel drauf. Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Daniel Brandt, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Endstand markierte.