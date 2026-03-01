FC Büderichs Wago schockt den KFC Uerdingen: Patzer im Titelrennen

Kann mit der Effizienz seiner Mannschaft nicht zufrieden sein: KFC-Trainer Julian Stöhr. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der KFC Uerdingen hat am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein die große Chance vergeben, an Tabellenführer Ratingen 04/19 heranzurücken und den Weg zu ebnen, aus eigener Kraft noch Meister zu werden. Der FC Büderich feierte erneut gegen den KFC einen Sieg, diesmal dank eines Joker-Tores im zweiten Durchgang zum 1:0 (0:0).

Dagegen lauerte Büderich gegen seinen Ex-Keeper Justin Möllering, der zwischen den Pfosten von Uerdingen seine Premiere feierte, immer wieder auf Konter. Dreimal kam der FCB besonders gefährlich nach Kontern gefährlich vor den Kasten: Einmal reagierte der Keeper, dann verpassten zwei FCB-Kicker nach toller Arbeit von Oliver Dessau das Tor - und schließlich klingelte es im Tor: Joker Glayne Wago drückte den Ball mit der Fußspitze über die Linie (79.), nachdem Möllering und Seongsun You nicht energisch reagierten (79.).

Die Geschichte aus dem Hinspiel (4:1) sollte sich wiederholen, allerdings machte der KFC Uerdingen gegen Büderich diesmal ein gutes Spiel. Die Elf von Julian Stöhr kam durch Geburtstagskind Alexander Lipinski und Ephraim Kalonji immer wieder zu guten Gelegenheiten, hatte aber einerseits Pech im Abschluss, andererseits machten die Hausherren viel zu wenig aus ihren zahlreichen Ecken.

Der KFC Uerdingen versuchte in der Schlussphase alles, hatte aber auch in Überzahl kein Glück - Maximilian Köhler sah die Ampelkarte (90.). Trotz eines guten Auftrittes wurden die Gastgeber getreu der Fußball-Weisheit "Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein" geschlagen und verpassen damit nicht nur wichtige Punkte, sondern auch die Chance, aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufzusteigen. Jetzt muss Uerdingen wieder auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Ratingen 04/19 hoffen. Der FCB holt Big Points im Abstiegskampf und springt wieder in das Mittelfeld. Besonders beachtlich war die Coolness der Gäste, die auch in der höchsten Druckphase kaum Fehler machten.

KFC Uerdingen – FC Büderich 0:1

KFC Uerdingen: Justin Möllering, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (69. Yasin-Cemal Kaya), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (46. Adam Tolba), Nedzhib Hadzha (46. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr

FC Büderich: Robin Offhaus, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein (75. Gabriel-Eromose Imoiseza), Philipp Baum, Marc Knops, Oliver Tomasz Dessau (69. Giovanni Nkowa), Taira Kayama, Maximilian Köhler, Venhar Ismailji, Kaies Alaisame (54. Gordon Wild), Jan Niklas Kühling (64. Glayne Wago) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten)

Tore: 0:1 Glayne Wago (79.)