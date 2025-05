FC Büderich will Vormachtstellung im Derby untermauern

Rein sportlich ist die Saison in der Oberliga Niederrhein sowohl für den FC Büderich 02 als auch für den TSV Meerbusch weitgehend entschieden. Der FCB wird die Spielzeit aller Voraussicht nach auf dem siebten Platz abschließen, der TSV hat sich endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Doch obwohl es tabellarisch um nichts mehr geht, steht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Lanker Sportplatz noch ein echtes Highlight auf dem Programm: das Lokalderby zwischen den beiden Kontrahenten. Es geht dabei um mehr als nur drei Punkte: Um Prestige, Rivalität und darum, die Vorherrschaft in der Stadt zu behaupten. „Wir werden auch im zweiten Jahr nach unserem Oberliga-Aufstieg die Nummer eins in Meerbusch sein. Dennoch wäre es schade, wenn wir zwar erneut vor dem TSV landen, aber beide direkten Duelle verloren würden“, betont Trainer Sebastian Siebenbach.

Das Hinspiel hatten die Blau-Gelben durch einen Doppelpack des in der Winterpause nach Schalke abgewanderten Bojan Potnar mit 2:0 für sich entschieden. Dafür wollen die Büdericher nun Revanche nehmen. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst und möchten mit einem Sieg unsere Vormachtstellung in der Stadt untermauern“, sagt Siebenbach, der dennoch nicht seine zwingend beste Elf auf den Kunstrasenplatz schicken wird. „In den letzten beiden Partien wird es auch darum gehen, allen Spielern, die uns im Sommer verlassen werden, einen gebührenden Abschied zu bereiten“, sagt Siebenbach, schiebt aber hinterher: „Wir werden definitiv eine schlagkräftige Truppe aufbieten, die alles dafür tun wird, das Derby für sich zu entscheiden.“

Mit einem Sieg könnten die Hausherren womöglich noch auf einen einstelligen Rang klettern, der Rückstand auf Ratingen (9.) beträgt nur einen und auf Sonsbeck (8.) zwei Zähler. „Wir hatten in den vergangenen Monaten schon häufiger die Chance und haben sie stets verpasst. Vielleicht klappt es ja jetzt, wo kein Druck nicht mehr da ist“, sagt Sisic, der am Sonntag auf drei Leistungsträger verzichten muss. Leonel Kadiata fehlt wegen Knieproblemen, Jacob Ballah ist erkrankt und Kolja Pusch nimmt am Finalturnier der Icon League teil.

OSV Meerbusch zum VfL Willich

In der Bezirksliga gastiert der OSV Meerbusch am Sonntag um 15.30 Uhr beim VfL Willich, der TSV II tritt um 15 Uhr beim 1. FC Grevenbroich-Süd an. A-Kreisligist SSV Strümp empfängt um 15.30 Uhr Hellas Krefeld. Die OSV-Frauen treten um 13.30 Uhr zum Landesligaspiel bei Fortuna Wuppertal an.