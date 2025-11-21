FC Büderich will Pokal-Schwung mitnehmen

Der Jubel hallte am Eisenbrand noch lange nach: Mit dem 1:0-Überraschungscoup gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV hat der FC Büderich 02 Historisches geschafft und steht erstmals im Halbfinale des Niederrheinpokals. Dort wartet im kommenden Frühjahr das Auswärtsspiel beim SC St. Tönis. „Dieser Sieg gegen eine höherklassige Mannschaft war für uns etwas ganz Besonderes – und dass wir weiter die große Chance haben, in den DFB-Pokal zu kommen, ist überragend“, so FCB-Trainer Sebastian Siebenbach.

Doch der Alltag in der Oberliga Niederrhein wartet nicht. Das wegen des Pokalspiels verlegte Heimduell gegen den 1. FC Kleve steht am Freitagabend um 20 Uhr am Eisenbrand an. Und in der Liga benötigt der FCB dringend Punkte. Drei Spiele in Folge gab es keinen Sieg, zuletzt aber zwei Unentschieden gegen Dingden (0:0) und bei Top-Team Schonnebeck (2:2). Mit vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge liegen die Büdericher aktuell auf Platz 14. Gleichzeitig könnte ein Sieg gegen Kleve sie sogar bis auf Rang zehn befördern.

„Auch wenn wir in den letzten drei Ligaspielen nur zwei Punkte geholt haben, haben wir in den letzten acht Pflichtspielen auch nur einmal verloren. Das ist ein richtig guter Wert“, betont Siebenbach. Dass das Pokal-Highlight Ablenkungspotenzial birgt, glaubt er nicht: „Ich frage mich, ob ich das überhaupt thematisieren soll. Manchmal nimmt man aus solchen Spielen ja auch einfach den Rückenwind mit. Das werden wir versuchen.“

Der Gegner aus Kleve steckt tief im Tabellenkeller fest. Der Vorletzte hat zwar erst zwölf Punkte gesammelt, sendete aber zuletzt mit dem 2:0 gegen Schlusslicht Biemenhorst ein Lebenszeichen. Von einer „Pflichtaufgabe“ will Siebenbach deshalb auch nichts wissen: „Wir haben selbst erlebt, dass man gegen Teams, die unter einem stehen, verlieren kann. Gleichzeitig haben wir gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe stark gepunktet. Wir können gegen jeden bestehen, aber an einem schlechten Tag auch gegen jeden verlieren.“

"Unbedingt drei Punkte holen"

Trotzdem ist die Marschroute klar: „Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, um uns nach unten weiter abzusetzen“, betont der FCB-Coach. Nach der Partie gegen Kleve warten noch das Lokalderby gegen den TSV Meerbusch sowie die Partien gegen Jüchen-Garzweiler und die Sportfreunde Baumberg auf seine Mannschaft. „Sechs bis sieben Punkte aus den letzten vier Spielen des Jahres wären top. Wenn wir mit 23 oder 24 Zählern in die Winterpause gehen, hätten wir eine gute Hinrunde gespielt“, sagt Siebenbach.

Generell ruht am Wochenende in den Fußball-Amateurligen wegen des Totensonntags der reguläre Spielbetrieb. Der TSV Meerbusch hat somit spielfrei und kann bereits jetzt dem Lokalduell am Sonntag, 30. November (14:30 Uhr), gegen Büderich entgegenfiebern.