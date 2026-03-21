FC Büderich vor richtungsweisenden Wochen

Der FC Büderich trifft auf Holzheim – Foto: Jens Terhardt

Mit 30 Punkten rangiert der FC Büderich derzeit auf Platz zehn und hat vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen würden, wären wir wahrscheinlich schon durch“, sagt Sebastian Siebenbach.

Das Hinspiel in Holzheim ist beim FCB noch präsent. Beim 1:4 lag er bereits nach 15 Minuten mit 0:3 zurück. „Das war für mich eine der schmerzhaftesten Niederlagen der Saison. Wir haben uns völlig unter Wert verkauft“, betont Siebenbach. Entsprechend klar formuliert er die Erwartung an das Rückspiel: „Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen.“ Mut macht die defensive Entwicklung. In den letzten drei Partien kassierten die Büdericher lediglich einen Gegentreffer. „Das ist für uns etwas ganz Neues“, sagt Siebenbach. Ausschlaggebend sei die größere Stabilität im eigenen Strafraum, wo seine Elf zuletzt deutlich weniger klare Chancen zugelassen habe.

Allerdings hat die neu gewonnene Stabilität ihren Preis. Offensiv fehlt es aktuell an Durchschlagskraft. Nur ein eigener Treffer in den vergangenen drei Begegnungen ist zu wenig. Siebenbach sieht den Hauptgrund in der mangelnden Konsequenz im Angriffsspiel: „Manchmal wollen wir es zu schön machen, anstatt einfach abzuschließen.“ Ein weiterer Faktor ist die fehlende Disziplin. Dreimal in Folge musste der FCB zuletzt nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren. „Es wäre schön, wenn wir am Sonntag mal wieder mit elf Mann zu Ende spielen“, so Siebenbach.