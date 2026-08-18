FC Büderich verspielt in Überzahl den Sieg gegen Monheim

Sein Team erwischte zunächst einen Start nach Maß. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Gabriel-Eromose Imoiseza den Ball ins Zentrum, wo Jan Niklas Kühling unbedrängt ins Eck traf (4.). Oliver Dessau verpasste es kurz darauf, die Führung zu erhöhen. Stattdessen glichen die Gäste in der elften Minute aus. Talha Demir brachte den Ball nach innen, wo sich Pablo Ramm um seinen Gegenspieler drehte und aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

Büderich steckt das 1:1 weg

Der FCB ließ sich davon nicht beirren, blieb aktiver und ging nach einer guten halben Stunde erneut in Front. Nach einer Ecke konnte Monheims Torhüter Luca Fenzl den Ball nicht sauber klären. Malik Euwi war am langen Pfosten zur Stelle und staubte zum 2:1 ab (32.). Kurz vor der Pause scheiterte Oscar Callan aus acht Metern am Monheimer Torhüter.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCB zunächst weiter gefährlich. Dion Gutaj schickte Dessau auf der linken Seite, der aus spitzem Winkel nicht vollenden konnte. In der 54. Minute gerieten die Büdericher – wie schon eine Woche zuvor beim Pokal-Aus gegen den SC St. Tönis (1:3) – in Überzahl. Ramm, der vor der Saison vom TSV Meerbusch nach Monheim gewechselt war, stieg zu hart gegen Kühling ein und sah dafür Gelb-Rot.