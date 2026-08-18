FC Büderich verspielt in Überzahl den Sieg gegen Monheim

Der FC Büderich 02 hat zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Gegen den 1. FC Monheim mussten sich die Hausherren vor 250 Zuschauern am Eisenbrand mit einem 2:2 (2:1) begnügen, obwohl sie zweimal führten und Monheim lange Zeit in Unterzahl war. „Der Punkt ist angesichts des Spielverlaufs viel zu wenig“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.
Sein Team erwischte zunächst einen Start nach Maß. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Gabriel-Eromose Imoiseza den Ball ins Zentrum, wo Jan Niklas Kühling unbedrängt ins Eck traf (4.). Oliver Dessau verpasste es kurz darauf, die Führung zu erhöhen. Stattdessen glichen die Gäste in der elften Minute aus. Talha Demir brachte den Ball nach innen, wo sich Pablo Ramm um seinen Gegenspieler drehte und aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCB zunächst weiter gefährlich. Dion Gutaj schickte Dessau auf der linken Seite, der aus spitzem Winkel nicht vollenden konnte. In der 54. Minute gerieten die Büdericher – wie schon eine Woche zuvor beim Pokal-Aus gegen den SC St. Tönis (1:3) – in Überzahl. Ramm, der vor der Saison vom TSV Meerbusch nach Monheim gewechselt war, stieg zu hart gegen Kühling ein und sah dafür Gelb-Rot.
Doch anstatt die Überzahl konsequent auszunutzen, verlor der FCB zunehmend die Kontrolle über die Partie. „Wir haben 60 Minuten gut gespielt, dann ist der Faden gerissen“, kritisierte Siebenbach. Dennoch hätte seine Elf für die Entscheidung sorgen können. Kühling wurde von Kaies Alasaime zentral freigespielt, wartete jedoch zu lange mit dem Abschluss und wurde im letzten Moment geblockt. „Diese Chance hätte ich nutzen müssen“, sagte der FCB-Kapitän.
Die Gäste kamen auch mit einem Mann weniger zu Gelegenheiten. Während die Büdericher einen Schuss von Tim Klefisch im letzten Moment noch auf der Linie klären konnten, schlug Monheim in der 80. Minute zu. David Kuyu drang in den Strafraum ein und wurde von Philipp Baum zu Fall gebracht. Phil Spillmann verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2. In der Schlussphase drängte der FCB auf den Siegtreffer, doch Alasaime verfehlte freistehend das Tor und mit der letzten Aktion des Spiels parierte Fenzl einen Kopfball von Glayne Wago stark. „Das waren zwei unnötig verlorene Punkte. Nach dem Platzverweis haben wir unsere Statik komplett verloren“, bilanzierte Siebenbach.