FC Büderich verschafft sich Luft im Abstiegskampf Der FC Büderich 02 hat sich im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein wichtige Luft verschafft. Er setzte sich im Kellerduell gegen den 1. FC Monheim mit 4:1 (2:1) durch und vergrößerte damit den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte. von Christoph Baumeister · Gestern, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich feiert einen wichtigen Sieg – Foto: ByLaraSports

„Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Er war verdient, auch wenn er am Ende etwas zu deutlich ausgefallen ist“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Seine Elf ging früh in Front. Nach einer scharfen Hereingabe von Oliver Dessau von der linken Seite war Venhar Ismailji zur Stelle (8.). Nur sechs Minuten später legte der FCB nach. Gabriel Imoijeza flankte von rechts in die Mitte, Monheims Torhüter ließ den Ball nur nach vorne abprallen, sodass Ismailji zum 2:0 abstauben konnte (14.). Doch der FCM fand kurz darauf zurück ins Spiel. Nach einem Ballverlust des FCB in der eigenen Hälfte verkürzte Tim Klefisch auf 1:2 (20.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, weil die Büdericher mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt ließen.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste den Druck, FCB-Keeper Robin Offhaus musste mehrfach eingreifen. Umso wichtiger war das 3:1 in der 70. Minute. Nach einem Ballgewinn schaltete Büderich schnell um, Gabriel Imoijeza legte quer auf Daud Gergery, der sicher vollendete. In der Schlussphase sorgte Jan Niklas Kühling nach einem Konter für den 4:1-Endstand. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben“, so Siebenbach. TSV und OSV mit wichtigen Erfolgen Der TSV Meerbusch hat seinen Abwärtstrend gestoppt. Mit dem souveränen 4:2 (2:1) gegen Schlusslicht 1. FC Kleve feierten die Blau-Gelben den ersten Sieg unter Interimscoach Marc Roch und festigten damit Rang sechs.

Reo Kamiyama brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung (8.). Die Freude währte allerdings nicht lange. Nur drei Minuten später glich Elidon Bilali für die Gäste aus (11.). In der Folge übernahmen die Meerbuscher jedoch zunehmend die Kontrolle. Kurz vor der Pause sorgte Harumi Goto für das 2:1 (41.). „Zur Halbzeit war die Führung absolut dem Spielverlauf entsprechend“, betonte Roch. Nach dem Seitenwechsel drängte der TSV auf die Entscheidung. Goto erhöhte auf 3:1 (60.), ehe Mattia Majetic in der 75. Minute das 4:1 nachlegte. In der Nachspielzeit gelang Kleve durch Dominik Burghard noch Ergebniskosmetik (90.+2). Am verdienten Heimsieg der Meerbuscher änderte das aber nichts mehr. „Unsere Leistung war in Ordnung. Es war ein ungefährdeter Sieg“, bilanzierte Roch.