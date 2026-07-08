FC Büderich verpflichtet weitere Zugänge Oberliga Niederrhein: Fünf Fußballer verstärken das Meerbuscher Team. von Christoph Baumeister · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Emre Acarsoy wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet. – Foto: borussia.de

Der personelle Umbruch beim FC Büderich 02 nimmt weiter Formen an. Mit den fünf Neuzugängen Dion Gutaj, Tsikwo Mankefor, Emre Acarsoy, Semjon Sarpong und Jacob Sami Jawad setzt der Oberligist dabei auf Spieler mit Entwicklungspotenzial.

Dion Gutaj kennt die Oberliga Gutaj kennt die Oberliga Niederrhein bestens. Zwischen 2020 und 2025 absolvierte der 22-Jährige mehr als 100 Pflichtspiele für den TSV Meerbusch und erzielte dabei zehn Tore. Im Winter wechselte der zentrale Mittelfeldspieler zur Holzheimer SG, wo er in 13 Partien zweimal traf. „Dion war zwar nie unangefochtener Stammspieler, hat aber über Jahre auf einem hohen Niveau viele Einsätze gesammelt. Er ist ein richtig guter Fußballer, der sich bei uns noch einmal weiterentwickeln kann“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach. Der 20-jährige Tsikwo Mankefor genoss seine fußballerische Ausbildung beim VfB Hilden, bevor der Mittelfeldspieler 2024 zu Landesligist TuRU Düsseldorf wechselte, wo er in zwei Spielzeiten 32 Partien absolvierte und sich zuletzt einen Stammplatz erarbeitete. „Tsikwo hat bei uns im Training sofort überzeugt. Ich sehe ihn eher auf der Acht oder Zehn, weil er einen guten Zug zum Tor hat. Er bringt Energie, Athletik und körperliche Präsenz mit“, sagt Siebenbach.

Acarsoy mit ungewöhnlichem Karriereweg Einen ungewöhnlichen Karriereweg hat Emre Acarsoy hinter sich. Der Außenspieler spielte im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, wechselte anschließend für mehrere Jahre in die Türkei und legte den Fußball zwischenzeitlich nahezu auf Eis. Erst nach seiner Rückkehr nach Deutschland rückte das Thema wieder in den Fokus. „Man hat ihm die Pause natürlich angemerkt. Aber Emre ist hervorragend ausgebildet und wir hoffen, dass er mit einer kompletten Vorbereitung wieder an sein altes Niveau herankommt“, erklärt Siebenbach. Besonders am Herzen liegt dem Trainer die Verpflichtung von Semjon Sarpong. Der Offensivspieler spielte als Kind bereits für den FCB und wechselte anschließend ins Nachwuchsleistungszentrum von Viktoria Köln, zuletzt lief er für die U19 des KFC Uerdingen auf. „Semjon ist ein Büdericher Junge. Er ist groß, schnell und bringt viel Talent mit. Natürlich braucht er Zeit, um sich an den Herrenfußball zu gewöhnen, aber wir wollen ihm diese Chance geben“, sagt Siebenbach.