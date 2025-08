FC Büderich verpflichtet Außenbahnspieler Nkowa

Nkowa bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung mit. Ausgebildet wurde er beim FC Schalke 04, ehe er ein Jahr für die U17 von RW Essen und anschließend zwei Jahre in der U19 des TSV Meerbusch spielte. 2023 wagte er den Sprung nach Franken und schloss sich der U19 von Greuther Fürth an. In der A-Junioren-Bundesliga kam er in der Saison 2023/24 auf 23 Einsätze. In der Vorsaison absolvierte er zwölf Kurzeinsätze für die U23 der Fürther in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei ein Tor. Nach zwei Jahren in Süddeutschland wollte der Offensivmann zurück in die Heimat. Eine Woche lang trainierte er in Büderich zunächst auf Probe mit.

„Giovanni hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, berichtet Siebenbach. „Er ist schnell, gut im Eins-gegen-Eins, bringt ein starkes Fußballverständnis mit und weiß, wie er sich taktisch zu bewegen hat.“ Genau diese Qualitäten braucht Büderich derzeit. Denn auf den Außenbahnen herrscht aktuell Mangelware. Shunta Onishi, eigentlich für die Position eingeplant, fällt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus. „Er hat aus Benrath eine Knöchelverletzung mitgebracht, vielleicht ein verschleppter Bänderriss“, so Siebenbach. Zudem sei bei Nozomu Nonaka kürzlich ein Bandscheibenvorfall festgestellt worden.