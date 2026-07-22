FC Büderich verpasst Turniersieg knapp

Trotz der Unterzahl setzte sich der FCB am Ende durch. Mann des Spiels war Jiyan Karakis, der Büderich zunächst in Führung brachte (8.) und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der DJK (31.) den Siegtreffer erzielte (34.).

Im Finale brachte Nico Stracke den TSV Eller zunächst in Führung (30.). Marc Knops rettete den FCB mit einem verwandelten Strafstoß in letzter Minute ins Elfmeterschießen, in dem sich die Büdericher mit 8:9 geschlagen geben mussten.

Büderich nimmt viel mit

„Für uns war das Spiel in Bocholt vom sportlichen Wert deutlich wertvoller“, sagte Siebenbach. Bis zur 77. Minute lag der FCB dort nur mit 0:1 zurück, ehe der Regionalligist drei Tore in der Endphase nachlegte. „Wir haben genau gesehen, woran wir bis zum Start noch arbeiten müssen“, so Siebenbach.

Der TSV Meerbusch blieb auch im dritten Vorbereitungsspiel ungeschlagen. Gegen den Oberligisten FC Cosmos Koblenz trennte er sich 2:2 (1:1). Nachdem Enes Yilmaz die Gäste in Front gebracht hatte (4.), glich Luka Blazevic aus (35.). Auf das 1:2 durch José Matuwila (59.) reagierte der TSV schnell. Nur fünf Minuten später traf Mattia Majetic zum 2:2-Endstand (64.). Vor allem in der zweiten Halbzeit bestimmte der TSV das Geschehen. Mit aggressivem Pressing setzte die Mannschaft von Trainer Johannes Dahms den Gegner immer wieder unter Druck und erspielte sich mehrere hochkarätige Gelegenheiten.

„Auch wenn wir das Spiel nicht gewonnen haben, stimmt unser Weg“, sagte Dahms. „Wir haben den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen und uns die klar besseren Torchancen erspielt. Uns hat lediglich die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt.“ Positiv bewertete der neue TSV-Trainer auch die Entwicklung seiner Mannschaft: „Unser Umschaltspiel war stark, und auch der Spielaufbau wird immer zielstrebiger.“