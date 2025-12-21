FC Büderich verliert Leistungsträger

Der Oberligist FC Büderich 02 verliert in der Winterpause einen seiner Leistungsträger. In Kevin Weggen verlässt der erfahrenste Spieler den Verein. Der 32-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bezirksligisten 1. FC Viersen. „Es wurde in den gemeinsamen Gesprächen schnell klar, dass es mit einer Vertragsverlängerung nichts geworden wäre. Deswegen haben wir Kevin keine Steine in den Weg gelegt“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.

Weggen war seit zweieinhalb Jahren eine feste Größe beim FCB. In 79 Oberligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler 25 Tore und bereitete 19 weitere vor. Zuvor hatte seine Laufbahn ihn unter anderem zu RW Essen, dem Wuppertaler SV, dem MSV Duisburg, dem VfB Lübeck, dem SV Straelen, dem FC Wegberg-Beeck und dem KFC Uerdingen 05 geführt.

In den vergangenen Monaten hatte Weggen zusätzlich in der Baller League auf sich aufmerksam gemacht, wo er zu den besten Torschützen zählte. „Dadurch, dass er dort erfolgreich unterwegs war und er zudem kürzlich Vater geworden, lag sein Fokus zuletzt nicht immer zu 100 Prozent auf dem Oberligafußball“, sagt Siebenbach. „Trotzdem war Kevin mit seiner Übersicht, seiner Schussgewalt und seinen Standards immer gefährlich. Er war auf dem Platz immer eine Erscheinung, auf die sich Gegner eingestellt haben.“ Für Weggen selbst spielten auch persönliche Gründe eine Rolle. „Mein Vater hat vor vielen Jahren beim 1. FC Viersen gespielt, demnach schließt sich für mich der Kreis“, erklärt er.