FC Büderich verliert Leistungsträger

Der Oberligist FC Büderich 02 verliert in der Winterpause einen seiner Leistungsträger. In Kevin Weggen verlässt der erfahrenste Spieler den Verein. Der 32-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bezirksligisten 1. FC Viersen. „Es wurde in den gemeinsamen Gesprächen schnell klar, dass es mit einer Vertragsverlängerung nichts geworden wäre. Deswegen haben wir Kevin keine Steine in den Weg gelegt“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.
Weggen war seit zweieinhalb Jahren eine feste Größe beim FCB. In 79 Oberligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler 25 Tore und bereitete 19 weitere vor. Zuvor hatte seine Laufbahn ihn unter anderem zu RW Essen, dem Wuppertaler SV, dem MSV Duisburg, dem VfB Lübeck, dem SV Straelen, dem FC Wegberg-Beeck und dem KFC Uerdingen 05 geführt.
In den vergangenen Monaten hatte Weggen zusätzlich in der Baller League auf sich aufmerksam gemacht, wo er zu den besten Torschützen zählte. „Dadurch, dass er dort erfolgreich unterwegs war und er zudem kürzlich Vater geworden, lag sein Fokus zuletzt nicht immer zu 100 Prozent auf dem Oberligafußball“, sagt Siebenbach. „Trotzdem war Kevin mit seiner Übersicht, seiner Schussgewalt und seinen Standards immer gefährlich. Er war auf dem Platz immer eine Erscheinung, auf die sich Gegner eingestellt haben.“ Für Weggen selbst spielten auch persönliche Gründe eine Rolle. „Mein Vater hat vor vielen Jahren beim 1. FC Viersen gespielt, demnach schließt sich für mich der Kreis“, erklärt er.
Verlassen könnte den FCB kurzfristig auch Torwart Justin Möllering, der ein Angebot eines Oberliga-Konkurrenten vorliegen hat. Der 24-Jährige war im Sommer 2021 von Ratingen 04/19 zum Eisenbrand gekommen und trug als Stammkeeper maßgeblich zum Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga bei. In der Oberliga stand Möllering 60-mal für Büderich im Tor. „Dass Justin nochmal eine neue Herausforderung sucht, kann ich verstehen, deswegen würden wir dem Wechsel zustimmen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen passen“, sagt Siebenbach. Da Ersatztorwart Michael Sperling verletzungsbedingt seit Monaten nicht zur Verfügung steht, wird der Verein personell reagieren. Die Büdericher stehen vor der Verpflichtung von Robin Offhaus vom SC St. Tönis. Der 27-Jährige stand in mehr als 100 Oberligaspielen für den VfB Homberg und TVD Velbert zwischen den Pfosten. In dieser Saison hütete er sechsmal das Tor des SC. Sollte Möllerings Wechsel klappen, wird Offhaus zunächst mit Timon Remer um den Platz im Tor kämpfen. Der 19-Jährige hatte zuletzt beim 2:1-Sieg im Baumberg sein Oberligadebüt gegeben. Definitiv verlassen wird den FCB Felix Danneberg. Der 21-jährige Abwehrspieler, im Sommer 2023 von der SG Kaarst gekommen, kam auf 17 Oberligaeinsätze und schließt sich der DJK Gnadental an.
