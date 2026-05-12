FC Büderich verliert Kellerduell, TSV Meerbusch mit Pflichtsieg

Der FC Büderich muss im Abstiegskampf noch punkten. – Foto: Hubert Wilschrey

Der FC Büderich 02 hat im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein einen herben Rückschlag kassiert. Im Kellerduell beim 1. FC Kleve unterlag er mit 1:3 (0:1) und blieb damit zum fünften Mal in Folge sieglos. Der Vorsprung auf die Klever, die nun den ersten Abstiegsplatz belegen, schrumpfte auf einen Zähler. „Wir haben eine riesige Chance verpasst, das ist sehr enttäuschend“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Dabei war sein Team gut gestartet. „In den ersten 15 Minuten haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte der FCB-Trainer. Doch danach verloren die Büdericher zunehmend den Faden. Nach einem schnellen Vorstoß von Ole Kook brachte FCB-Torwart Robin Offhaus seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luca Thuyl zum 1:0 (28.). Die Gäste taten sich auf dem stumpfen Platz schwer und kamen trotz vieler Standardsituationen kaum zu klaren Abschlüssen.

Büderich drängte auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel drängte der FCB weiter auf den Ausgleich, ließ hinten aber Räume offen. Per Doppelschlag entschieden die Hausherren dann die Partie. Zunächst traf Dario Gerling mit einem Distanzschuss zum 2:0 (61.), ehe Elias Reffeling nach einem Konter auf 3:0 erhöhte (62.). „Dass wir das Spiel in drei Minuten komplett hergeschenkt haben, ärgert mich brutal“, sagte Siebenbach.

Der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Reffeling nach einer Ecke (77.) kam zu spät. Zwar erspielte sich Büderich in der Schlussphase noch weitere Chancen, scheiterte aber am Klever Schlussmann. „Wenn du gegen die letzten drei der Tabelle aus sechs Spielen nur einen Punkt holst, brauchst du dich nicht zu beschweren, wenn du am Ende absteigst“, sagte Siebenbach.

TSV Büderich festigt Rang sechs

Der TSV Meerbusch setzte sich mit 4:2 (2:1) gegen Schlusslicht SV Biemenhorst durch und festigte damit Rang sechs. „Alles in allem war es ein verdienter Sieg“, sagte Interimstrainer Marc Roch, der seiner Elf zumindest eine ordentliche Reaktion auf die zuletzt schwachen Auftritte bescheinigte.

Die Gastgeber gingen durch Ilyas Vöpel, der aus spitzem Winkel ins lange Eck traf, in Führung (21.). Vier Minuten später legte Mattia Majetic nach starker Vorarbeit von Vöpel das 2:0 nach (25.). Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn Felix Scharf verkürzte im direkten Gegenzug auf 2:1 (26.). Der TSV blieb zwar spielbestimmend, ließ defensiv aber immer wieder Räume zu. „Bei beiden Teams hat man gemerkt, dass defensiv der letzte Biss gefehlt hat“, sagte Roch.

Nach dem Seitenwechsel verhinderte der TSV zunächst mit etwas Glück den Ausgleich, ehe Daniel Hoff nach einer Ecke per Kopf auf 3:1 erhöhte (55.). Das 4:1 erzielte Yasin Bas mit einem sehenswerten Schuss in den linken Winkel (76.). Darnell Weidemann (82.) sorgte noch für das zweite Tor der Gäste.