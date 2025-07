FC Büderich und TSV Meerbusch suchen noch nach ihrer Form

Der Tiefpunkt der aktuellen Sommervorbereitung erfolgte am Mittwochabend, als der FCB mit 2:5 (1:1) gegen Bezirksligist SG Benrath-Hassels unter die Räder kam. „Das war eine sehr enttäuschende Leistung. In dieser Verfassung haben wir kein Oberliga-Format. Das beginnt bei Nummer 1 und zieht sich durch bis zur 44“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach. Gordon Wild glich für sein Team zwischenzeitlich zum 1:1 aus (28.). Kurz nach Wiederbeginn zogen die Gäste auf 1:3 davon. Der FCB kam durch Joel Konadu zwar nochmal heran (74.), doch in der Schlussphase sorgte der Bezirksligist per Doppelschlag für den 5:2-Endstand.

„Es war ein hochverdienter Sieg für Benrath, da gibt es nichts schönzureden. Wir wurden phasenweise vorgeführt. Am Ende hat unser Gegner seine Konter konsequent ausgespielt“, sagte Siebenbach. Die aktuell hohe Trainingsbelastung lässt er nicht als Ausrede für den schwachen Auftritt gelten: „Andere Teams trainieren in der Vorbereitung genauso hart. Uns hat in allen Bereichen die nötige Qualität gefehlt.“ Die nächste Chance, sich von ihrer besseren Seite zu zeigen, haben die Büdericher am Sonntag um 15 Uhr gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen.

Zu wenig auch von Meerbusch

Auch der TSV Meerbusch kommt noch nicht richtig in Tritt. Nach einem 0:0 beim ASV Süchteln und einem 0:1 gegen die SpVg Schonnebeck musste er sich im dritten Vorbereitungsspiel mit 2:3 (2:1) bei den Sportfreunden Hamborn geschlagen geben. Micah Cain (15.) und Vincent Boldt (24.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung, ehe der Landesligist kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer kam. Nach acht personellen Wechseln in der Halbzeit verloren die Blau-Gelben den Faden und gaben das Spiel in der Schlussphase aus der Hand. „Mit der ersten Hälfte bin ich zufrieden. Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir die Struktur verloren, das darf uns nicht passieren. Da haben einige ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind derzeit noch nicht in der Verfassung, in der Oberliga zu bestehen“, monierte Trainer Marcel Winkens. Am Samstag um 15 Uhr trifft der TSV im nächsten Testspiel auf die U19 von RW Oberhausen.