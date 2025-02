FC Büderich und TSV Meerbusch setzen sich gegen Top-Team durch

Seine Elf bestimmte von Beginn an das Geschehen, ließ in der Anfangsphase aber eine Riesenchance durch Alexander Lipinski aus. Die Büdericher blieben am Drücker und belohnten sich nach einer halben Stunde mit dem Führungstor. Nach einem Foul an Jimmy Can Atila jagte Kevin Weggen den fälligen Strafstoß unter die Latte. Nach einer kurzzeitigen Druckphase der Gäste bekam der FCB das Spiel wieder voll in den Griff und sorgte mit einem Doppelschlag (55./60.) für die Vorentscheidung. Erst drückte Ibrahim Kanat den Ball nach einer Weggen-Ecke über die Linie, dann war Marvin Commodore nach einem weiteren Eckstoß von Weggen per Kopf zur Stelle.