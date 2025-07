FC Büderich und TSV Meerbusch schätzen Oberliga-Auftakt ein

Der FC Büderich, der die zurückliegende Runde als Tabellensiebter abgeschlossen hatte, startet mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Am Sonntag, 17. August, empfängt das Team von Trainer Sebastian Siebenbach den SV Sonsbeck am Eisenbrand. Eine Woche später – am Sonntag, 24. August, um 15.15 Uhr – tritt der FCB beim SV Biemenhorst an. Auch der dritte Spieltag am Sonntag, 31. August, führt die Büdericher in die Ferne: Um 15.30 Uhr gastieren sie beim SC St. Tönis. „In den ersten drei Partien treffen wir allesamt auf eingespielte Teams. Das werden keine leichten Aufgaben“, warnt Siebenbach.

Der TSV Meerbusch, der in der Vorsaison auf Platz zehn gelandet war, wird die neue Spielzeit am Sonntag, 17. August, um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim VfB Homberg eröffnen. Zum ersten Heimauftritt empfangen die Blau-Gelben am Freitag, 22. August, um 19.30 Uhr Liga-Neuling SG Holzheim auf dem Lanker Sportplatz. Am Sonntag, 31. August, um 15 Uhr bekommt es der TSV mit dem nächsten Aufsteiger zu tun – für ihn geht es dann zu Adler Frintrop. „Natürlich wünscht man sich zum Auftakt ein Heimspiel, aber wir nehmen es, wie es kommt. Mit Homberg wartet direkt ein Gegner, den ich im oberen Tabellendrittel erwarte, danach geht’s gegen zwei Aufsteiger, die sicherlich noch von Euphorie getragen werden. Da kommt zu Beginn direkt einiges auf uns zu“, sagt TSV-Trainer Marcel Winkens.

Startschuss 2026 am 1. Februar

Neben Holzheim und Frintrop gehören mit dem VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden zwei weitere Aufsteiger sowie Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen zu den neuen Vereinen in der Oberliga Niederrhein. Das Stadtduell zwischen dem TSV und dem FCB steigt am Sonntag, 30. November (14.30 Uhr), auf dem Lanker Sportplatz. Es ist der drittletzte Spieltag der Hinrunde. Diese endet am Sonntag, 14. Dezember, bevor sich die Liga in eine rund sechswöchige Winterpause verabschiedet.

Der Rückrundenauftakt ist für Sonntag, 1. Februar, angesetzt: Der TSV empfängt den VfB Homberg, der FCB reist nach Sonsbeck. Das Rückspiel des Meerbuscher Stadtderbys findet am Sonntag, 17. Mai (15.30 Uhr), am Eisenbrand statt. Der letzte Spieltag der Saison ist auf Sonntag, 7. Juni, terminiert. Dann gastiert der TSV Meerbusch bei ETB Schwarz-Weiß Essen, während Büderich die Sportfreunde Baumberg empfängt. Der Meister steigt direkt in die Regionalliga West auf, mindestens die letzten vier Teams müssen den Gang zurück in die Landesliga antreten.