FC Büderich und TSV Meerbusch feiern knappe 1:0-Siege

Der FC Büderich hat den KFC Uerdingen geknackt. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen bleibt der Lieblingsgegner des FC Büderich 02. Auch im vierten Oberliga-Duell seit dem Aufstieg behielt der FCB die Oberhand und setzte sich vor rund 1800 Fans in der Grotenburg mit 1:0 (0:0) durch. „In Summe war es ein glücklicher Sieg. Aber den nehmen wir gerne mit“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Uerdingen findet keine Lösungen

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie mit wenig Spielfluss. Die Uerdinger hatten mehr Ballbesitz, fanden jedoch kaum Lösungen gegen die kompakte FCB-Defensive. Büderich lauerte auf Konter, spielte diese in der ersten Hälfte jedoch nicht konsequent genug aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck. Doch entweder war ein Büdericher Bein dazwischen oder die Abschlüsse waren zu ungenau. Mit zunehmender Spieldauer boten sich mehr Räume für Konter. Einer dieser Vorstöße brachte in der 79. Minute die Entscheidung: Nach einem Pass von Gordon Wild in die Tiefe überwand Glayne Wago Büderichs Ex-Torwart Justin Möllering und traf zur Führung.

In der Schlussphase warf der KFC alles nach vorne, der FCB brachte den Vorsprung aber mit leidenschaftlicher Defensivarbeit über die Zeit. „Da die anderen Teams unten auch gepunktet haben, war der Sieg extrem wichtig, um nicht weiter unten reinzurutschen“, sagte Siebenbach.

TSV Meerbusch baut Siegesserie aus

Mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Monheim baute der TSV Meerbusch seine Siegesserie in der Oberliga Niederrhein auf fünf Spiele aus und ist hoch auf Rang drei geklettert. TSV-Trainer Marcel Winkens hatte sein Team für die Partie taktisch umbauen müssen und stellte im Mittelfeld auf eine Raute um. „Die Jungs haben das super umgesetzt. Wegverteidigen können wir mittlerweile richtig gut“, lobte er.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Monheim früh die Führung auf dem Fuß, doch Tom Hirsch vergab in aussichtsreicher Position. Der TSV kam zunächst nur zu Halbchancen, ehe er in der 41. Minute das Tordes Tages erzielte. Nach einem misslungenen Abstoß der Gastgeber schaltete Florian Berisha gedankenschnell, Pablo Ramm übernahm und traf zur Führung.

Nach der Pause überstand der TSV eine Druckphase der Monheimer, auch dank einer starken Parade von Torwart Franz Langehoff. Offensiv boten sich mehrere Chancen zur Entscheidung, unter anderem durch Harumi Goto, der freistehend verzog. Zudem landete kurz vor Schluss ein Freistoß von Iliyas Vöpel an der Unterkante der Latte.

Der Sieg der Blau-Gelben wurde indes von internen Querelen überschattet. Denn trotz zahlreicher personeller Ausfälle im eigenen Team musste Winkens mehrere Spieler des Oberliga-Kaders an die zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga abgeschlagenes Schlusslicht ist, abgeben. „Wir machen hier einen super Job und sollen trotzdem jede Woche die Zweite retten. Das wird unserer Arbeit nicht gerecht“, kritisierte Winkens.