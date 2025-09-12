FC Büderich steht nach Kantersieg im Achtelfinale

Seine Mannschaft hatte er nach dem jüngsten 4:1-Erfolg in der Liga gegen den KFC Uerdingen stark verändert. Gleich sechs frische Kräfte standen in der Startelf. Doch die neuformierte Mannschaft musste sich erst mal finden. Das nutzten die Hausherren aus: Florian Hillebrand brachte sie früh in Führung (11.). „Wir haben erneut mit der ersten Torchance des Gegners das 0:1 kassiert“, haderte Siebenbach. Tatsächlich hatte seine Elf bis zum Seitenwechsel deutlich mehr vom Spiel, vergab aber reihenweise Chancen. „Wir hatten fünf, sechs hundertprozentige, aber der gegnerische Torwart hat richtig stark gehalten“, so der FCB-Coach.

Nach der Pause schlug sein Team jedoch eiskalt zurück. Maximilian Köhler gelang der Ausgleich (52.), ehe Kaies Alaisame mit zwei Treffern binnen sieben Minuten (55., 62.) das Torfestival einleitete. Gordon Wild erhöhte auf 4:1 (64.), ehe die Gastgeber durch Felix Frason nochmal verkürzten (67.). Doch die Antwort der Büdericher kam prompt: Giovanni Nkowa (69.) und Venhar Ismailji (75., 80.) stellten die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase machten Jamil Jamal Al Hussein (82.), Kevin Weggen (84.) und Köhler (90.) das Ergebnis zweistellig

