FC Büderich steht nach Kantersieg im Achtelfinale

Dank eines klaren 10:2-Auswärtssiegs beim SV Uedesheim ist der FC Büderich 02 erstmals ins Achtelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Dabei sah es zur Pause beim Stand von 1:0 für den Außenseiter noch ganz anders aus. Erst nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach mächtig auf und sorgte letztlich für den Kantersieg. „Zehn Tore in einer Halbzeit musst du auch gegen einen Bezirksligisten erst mal schießen. Das war außergewöhnlich“, sagte Siebenbach.
Seine Mannschaft hatte er nach dem jüngsten 4:1-Erfolg in der Liga gegen den KFC Uerdingen stark verändert. Gleich sechs frische Kräfte standen in der Startelf. Doch die neuformierte Mannschaft musste sich erst mal finden. Das nutzten die Hausherren aus: Florian Hillebrand brachte sie früh in Führung (11.). „Wir haben erneut mit der ersten Torchance des Gegners das 0:1 kassiert“, haderte Siebenbach. Tatsächlich hatte seine Elf bis zum Seitenwechsel deutlich mehr vom Spiel, vergab aber reihenweise Chancen. „Wir hatten fünf, sechs hundertprozentige, aber der gegnerische Torwart hat richtig stark gehalten“, so der FCB-Coach.
Nach der Pause schlug sein Team jedoch eiskalt zurück. Maximilian Köhler gelang der Ausgleich (52.), ehe Kaies Alaisame mit zwei Treffern binnen sieben Minuten (55., 62.) das Torfestival einleitete. Gordon Wild erhöhte auf 4:1 (64.), ehe die Gastgeber durch Felix Frason nochmal verkürzten (67.). Doch die Antwort der Büdericher kam prompt: Giovanni Nkowa (69.) und Venhar Ismailji (75., 80.) stellten die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase machten Jamil Jamal Al Hussein (82.), Kevin Weggen (84.) und Köhler (90.) das Ergebnis zweistellig
Nach dem erfolgreichen Pokalspiel richtet sich der Blick nun wieder auf die Oberliga Niederrhein. Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die Büdericher beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Gastgeber haben ebenfalls ein Pokalspiel in den Knochen, sie mussten sich dem Regionalligisten Wuppertaler SV mit 1:3 geschlagen geben. „Das hat sie sicher Kraft gekostet, genauso wie uns diese Englische Woche“, so Siebenbach. „Aber wir haben jetzt die Chance, eine richtig tolle Woche perfekt zu machen. Mit einem Unentschieden wäre sie sehr gut, mit einem Sieg überragend.“
Der FCB-Coach weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe. „ETB ist ein Urgestein der Oberliga, und hat eine hohe Qualität im Kader“, betont er. Im Vorjahr mussten die Teams noch auf dem kleinen Kunstrasenplatz gegeneinander antreten, diesmal tritt der FCB im Uhlenkrugstadion an. „Das wird allein schon deswegen ein besonderes Duell“, sagt Siebenbach, der derzeit keine personellen Sorgen hat. „Nach den beiden Spielen gibt es natürlich ein paar Wehwehchen. Aber ich bin guter Dinge, dass bis Sonntag alle fit sind.“