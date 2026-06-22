FC Büderich steht erneut vor einem Umbruch Oberliga Niederrhein: 15 Spieler werden den FC Büderich verlassen. von Christoph Baumeister · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Dem Oberligisten FC Büderich steht ein Umbruch bevor. – Foto: Ralph Görtz

Der FC Büderich 02 wird mit einem deutlich veränderten Gesicht in seine dritte Saison in der Oberliga Niederrhein gehen. Nach dem erst am vergangenen Spieltag gesicherten Klassenerhalt steht fest, dass Trainer Sebastian Siebenbach und seiner Mannschaft ein erneuter Umbruch bevorsteht. Gleich 15 Spieler werden den Verein in diesem Sommer verlassen. „Es sind viele Entscheidungen zusammengekommen, sowohl sportliche als auch persönliche Entwicklungen. Einige Abgänge tun weh, andere sind nachvollziehbar. Am Ende gehört das im Sommer aber dazu“, sagt Siebenbach.

Offensive wird sich am stärksten verändern Besonders im Offensivbereich verliert der FCB zahlreiche Akteure. Mit Giovanni Nkowa, Venhar Ismailji, Shunta Onishi (SG Unterrath), Daud Gergery (Marathon Krefeld), Sebastian Santana (Karriereende), Taira Kayama (Rückkehr nach Japan), Gordon Wild und Nozomu Nonaka (beide Ziel offen) verlässt ein großer Teil der Angriffsreihe den Klub. Nkowa, in der abgelaufenen Saison mit elf Treffern bester FCB-Torschütze, wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf. „Das ist ein sportlich sehr schmerzhafter Abgang für uns“, sagt Siebenbach. Ismailji wird derweil den nächsten Schritt wagen und sich dem Regionalligisten 1. FC Bocholt anschließen. „Auch das ist ein Spieler, den wir gerne behalten hätten. Er hat sich aber in den Fokus höherklassiger Vereine gespielt“, so Siebenbach. Ansumana zu Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden Linus Ansumana zieht es ebenfalls weiter nach oben. Der Innenverteidiger wechselt zu Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden. „Darauf bin ich ehrlich stolz. Es zeigt auch, welche Entwicklung Spieler bei uns nehmen können“, sagte der 36-Jährige. Mit Ibrahim Kanat (SpVg Schonnebeck), Jannik Schulte (Holzheimer SG), Samuel Derkum und Oktay Enes Soytürk (beide Ziel offen) verlassen zudem vier weitere Defensivspieler den Verein. Ergänzt wird die Abgangsliste durch die beiden Ersatztorhüter Michael Sperling (SG Unterrath) und Timon Remer (DJK Gnadental).