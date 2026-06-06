FC Büderich spielt um den Klassenerhalt in der Oberliga

Büderich kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern. – Foto: Hubert Wilschrey

Mit dem jüngsten 4:2-Erfolg beim VfL Jüchen-Garzweiler haben sich die Büdericher eine ordentliche Ausgangsposition verschafft. Mit 39 Punkten rangieren sie aktuell auf Platz 14. Gewinnen sie ihr letztes Saisonspiel, ist der Ligaverbleib unabhängig von allen anderen Ergebnissen gesichert.

„Es ist immer positiv, wenn man alles in der eigenen Hand hat“, sagt Siebenbach. „Wenn wir gewinnen, sind wir definitiv durch. Das gibt uns ein gutes Gefühl.“

Trotzdem dürfte der Blick am Sonntag auch auf die anderen Plätze gehen. Insgesamt sind noch sieben Teams in den Abstiegskampf verwickelt. Hinter Büderich lauern Adler Union Frintrop und der 1. FC Kleve mit jeweils 38 Punkten.

Wago verzichtet auf Nationalmannschaft

Für Rückenwind sorgt der jüngste Auftritt in Jüchen. Nach längerer Durststrecke feierte der FCB dort einen Sieg. Besonders imponierte Siebenbach dabei die Reaktion seiner Elf nach dem frühen Rückstand: „Die Mentalität war da. Wir haben das Spiel gedreht und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war ein gutes Zeichen.“

Auch abseits des Platzes spüre er, dass die Bedeutung der Partie bei seinen Spielern angekommen ist. Symbolisch dafür steht Glayne Wago. Der Angreifer verzichtet auf seinen Einsatz für das zentralafrikanische Nationalteam, um beim Saisonfinale dabei zu sein.

„Davor habe ich großen Respekt. Das zeigt, wie sehr ihm der Verein und die Mannschaft am Herzen liegen“, sagt Siebenbach.

Mit Baumberg wartet ein unangenehmer Gegner. Die Gäste haben sich in den vergangenen Wochen in starker Form präsentiert und können nach dem gesicherten Klassenerhalt befreit aufspielen.

„Baumberg hat enorme individuelle Qualität. Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, warnt Siebenbach. Entscheidend werde sein, gut in die Partie zu starten und dem Gegner früh zu vermitteln, „dass harte Arbeit nötig sein wird, um etwas mitzunehmen“.

Emotionaler Abschied beim TSV Meerbusch

Für den TSV Meerbusch geht es am letzten Spieltag sportlich um nicht mehr allzu viel. Dennoch wollen sich die Blau-Gelben am Sonntag (15 Uhr) mit einem Erfolg beim ETB Schwarz-Weiß Essen positiv aus der Saison verabschieden.

Mit aktuell 47 Punkten belegt der TSV Rang sechs. Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte in der Oberliga ist damit noch möglich.

„Natürlich wollen wir gewinnen und einen vernünftigen Saisonabschluss haben“, sagt Marc Roch vor seinem letzten Spiel als Interimstrainer.

Besondere Bedeutung hat die Partie für Teammanager Horst Riege, der sich nach zehn Jahren beim TSV verabschiedet. „Für Horst sollten die Jungs noch mal alles raushauen“, betont Roch.