FC Büderich siegt klar, TSV Meerbusch erlebt Debakel

Nach der Pause blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe ein Foul-Elfmeter die Vorentscheidung brachte: ETB-Torwart Alex Golz brachte Linus Ansumana zu Fall, FCB-Kapitän Kevin Weggen verwandelte sicher zum 3:0 (61.). Zwar verkürzte Essen wenig später per Kopfball von Robin Urban auf 1:3 (65.), doch die Gäste schlugen umgehend zurück. Nach einem Konter über die linke Seite schob Giovanni Nkowa zum 4:1-Endstand ein (72.). „Von Beginn an war zu spüren, dass wir jetzt Selbstvertrauen haben. Unter dem Strich war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg“, sagte Siebenbach.

Sein Team durfte bereits nach 70 Sekunden jubeln: Kaies Alaisame setzte sich im Alleingang durch und traf überlegt ins rechte Eck zum 1:0 (2.). Der FCB blieb spielbestimmend und legte in der 28. Minute nach. Philipp Baum zirkelte den Ball aus 16 Metern unhaltbar in den Winkel. Danach kamen die Gastgeber zwar besser ins Spiel, doch die Büdericher verteidigten stark, zudem parierte Torhüter Justin Möllering einmal glänzend gegen Marcello Romano.

Der TSV Meerbusch erlebte beim VfB Hilden dagegen ein 0:5 (0:3)-Debakel. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, bilanzierte TSV-Trainer Marcel Winkens. „Die Gegentore waren allesamt dumm, so naiv darf man nicht verteidigen.“ Gerade einmal acht Minuten waren gespielt, da profitierte Pascal Weber von einem Fehler von Franz Langhoff: Nach einer Freistoßflanke von Maximilian Wagener ließ der TSV-Torhüter den Ball fallen, Nick Sangl reagierte blitzschnell und bediente Weber, der per Kopf zum 1:0 traf. Nur eine Minute später erhöhte Mohamed Cissé, nachdem Weber ihn mit einer präzisen Hereingabe bedient hatte, auf 2:0.

Die Gäste waren geschockt, Hilden drückte weiter. In der 35. Minute markierte Roman Wakily nach einem Eckball von Sangl das 3:0. Erst kurz vor der Pause kamen die Meerbuscher das erste Mal gefährlich vor das Tor, Francisco San Jose scheiterte aber frei stehend an VfB-Torwart Yannic Lenze.

Auch nach dem Wechsel blieb der TSV glücklos. Dion Gutaj prüfte zweimal Hildens Torwart, doch erneut war Lenze zur Stelle. Auf der Gegenseite sorgten zwei Foul-Elfmeter für die endgültige Entscheidung: Sangl verwandelte zum 4:0 (57.), kurz vor Schluss trat Cissé vom Punkt an und stellte den 5:0-Endstand her (88.). „Insgesamt war das sehr enttäuschend, das müssen wir erst mal verarbeiten. Aber mit solchen Rückschlägen müssen wir im Moment leider leben“, sagte Winkens.