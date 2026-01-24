FC Büderich siegt auch im dritten Winter-Test

Mit der Führung im Rücken bekamen die Büdericher zunehmend Räume. Kaies Alaisame selbst vollendete einen Angriff über die rechte Seite zum 4:1 (69.). Kurz darauf wurde die Aufgabe für die Osterather nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jonas Kunft zusätzlich erschwert (79.). Den fälligen Elfmeter von Jannik Schulte wehrte OSV-Keeper Lars Kruse ab. In der Schlussphase schraubte der FCB das Ergebnis in Überzahl dennoch in die Höhe. Kühling traf zum zweiten Mal (86.), ehe Stieger eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor abfälschte (90.). „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. 6:1 gegen einen Top-Bezirksligisten ist stark. Gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass wir es spielerisch besser machen“, bilanzierte Siebenbach.

Büderich besiegte auch zwei weitere Testspielgegner

Zuvor hatte der FCB bereits die Tests gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen und Landesligist SG Unterrath jeweils mit 3:1 gewonnen. Im letzten Test vor dem Rückrundenauftakt in der Oberliga Niederrhein am Sonntag, 1. Februar (14.30 Uhr), beim SV Sonsbeck, empfängt Büderich am Sonntag um 15 Uhr am Eisenbrand Mittelrheinligist Sportfreunde Düren. Der TSV Meerbusch gastiert am Samstag (15 Uhr) bei Westfalen-Oberligist ASC Dortmund. Der OSV Meerbusch trifft am Sonntag (15.30 Uhr) am Krähenacker auf Bezirksligist Rheinland Hamborn.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: