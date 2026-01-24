FC Büderich siegt auch im dritten Winter-Test

Oberligist FC Büderich 02 hat auch den dritten Test der Wintervorbereitung erfolgreich bestritten. Bei Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch setzte sich das Team von Trainer Sebastian Siebenbach mit 6:1 (1:0) durch. „Das Ergebnis ist am Ende klar ausgefallen, spiegelt den Spielverlauf jedoch nur bedingt wider“, sagte Siebenbach.
In der ersten Halbzeit agierten die Hausherren sehr aktiv gegen den Ball. „Wir hatten Probleme im Passspiel, viele Grundmechanismen haben nicht funktioniert“, monierte Siebenbach. Gerade in der Anfangsphase ließ der Oberligist die nötige Ruhe vermissen, sodass sich der OSV Chancen zur Führung erspielte. Stattdessen erzielte aber der FCB mit seiner ersten Offensivaktion das 1:0: Jan Niklas Kühling verwertete eine Hereingabe über die rechte Seite (19.). Trotz der Halbzeitführung zeigte sich Siebenbach unzufrieden mit der ersten Hälfte.
Mit der Führung im Rücken bekamen die Büdericher zunehmend Räume. Kaies Alaisame selbst vollendete einen Angriff über die rechte Seite zum 4:1 (69.). Kurz darauf wurde die Aufgabe für die Osterather nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jonas Kunft zusätzlich erschwert (79.). Den fälligen Elfmeter von Jannik Schulte wehrte OSV-Keeper Lars Kruse ab. In der Schlussphase schraubte der FCB das Ergebnis in Überzahl dennoch in die Höhe. Kühling traf zum zweiten Mal (86.), ehe Stieger eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor abfälschte (90.). „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. 6:1 gegen einen Top-Bezirksligisten ist stark. Gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass wir es spielerisch besser machen“, bilanzierte Siebenbach.
Zuvor hatte der FCB bereits die Tests gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen und Landesligist SG Unterrath jeweils mit 3:1 gewonnen. Im letzten Test vor dem Rückrundenauftakt in der Oberliga Niederrhein am Sonntag, 1. Februar (14.30 Uhr), beim SV Sonsbeck, empfängt Büderich am Sonntag um 15 Uhr am Eisenbrand Mittelrheinligist Sportfreunde Düren. Der TSV Meerbusch gastiert am Samstag (15 Uhr) bei Westfalen-Oberligist ASC Dortmund. Der OSV Meerbusch trifft am Sonntag (15.30 Uhr) am Krähenacker auf Bezirksligist Rheinland Hamborn.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: