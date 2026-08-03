FC Büderich siegt 2:1 – TSV Meerbusch verliert trotz starker Leistung

Meerbusch verliert gegen Fortuna Köln II. – Foto: Ralph Görtz

Oliver Dessau brachte die Büdericher in der 20. Minute in Führung, Jan-Niklas Kühling erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (39.). Mehr als der Anschlusstreffer durch Mate Herback (69.) gelang dem Mittelrheinligisten anschließend nicht mehr.

Schedler: "Haben sehr kompakt verteidigt"

Co-Trainer Torsten Schedler, der den privat verhinderten Chefcoach Sebastian Siebenbach vertrat, zeigte sich mit dem Auftritt zufrieden: „Die ersten 15 Minuten hatten wir etwas Schwierigkeiten mit den Bällen in die Tiefe. Das haben wir aber schnell angepasst und den Gegner anschließend gut in den Griff bekommen. Mit konsequentem Mittelfeldpressing und einer kompakten Defensive haben wir die Partie danach weitgehend kontrolliert.“

Dabei musste der FCB personelle Rückschläge verkraften, weil gleich drei Defensivspieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. „Trotzdem haben wir sehr kompakt verteidigt“, lobte Schedler.

Nach der Pause verpassten die Hausherren jedoch mehrfach die Vorentscheidung zum 3:0, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. „Für die Mannschaft war es wichtig, nach den vergangenen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis zu haben“, sagte der Co-Trainer. Am Dienstag (4. August, 19.30 Uhr) steht beim Landesligisten VfB Bottrop der letzte Test vor dem Pokalspiel am Sonntag (9. August, 15 Uhr) gegen den SC St. Tönis an.

Dahms gibt sich zufrieden

Der TSV Meerbusch lag beim Nachwuchs von Fortuna Köln bereits nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, ehe Vedad Music nach schöner Vorarbeit von Tynan Pound sowie Marco De Stefano nach feinem Zuspiel von Sanjin Vrebac noch vor der Pause auf 2:3 verkürzten. Der vierte Treffer der Gastgeber nach dem Seitenwechsel besiegelte schließlich die Niederlage. „Es hört sich auf Grund des Resultats sicher etwas komisch an, aber wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte TSV-Trainer Johannes Dahms.