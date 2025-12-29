FC Büderich setzt weiter auf Trainer Siebenbach

Siebenbach hatte den Trainerposten im Oktober 2023 als Nachfolger von Oliver Seibert zunächst interimsweise übernommen und sich mit guten Leistungen für eine dauerhafte Zusammenarbeit empfohlen. In seiner ersten Saison führte er den FCB aus dem Tabellenkeller auf Rang neun, in der vergangenen Spielzeit sprang sogar Platz sieben heraus. Nach der Hinrunde der laufenden Saison in der Oberliga Niederrhein sind die Büdericher mit 23 Punkten Zehnter. Angesichts der engen Tabellenkonstellation beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz allerdings nur vier Zähler.

Möglichst früher Klassenerhalt

„23 Punkte sind eine sehr gute Ausbeute. Das ist mehr als die Hälfte von dem, was man am Ende zum Klassenerhalt braucht. Trotzdem müssen wir in der Rückrunde weiter konstant punkten, sonst kann man schnell wieder unten hereinrutschen“, sagt Niesen. Ziel sei es nun, möglichst früh weiteren Abstand nach unten zu schaffen. „Es wäre schön, wenn wir uns bald ein kleines Polster erarbeiten und die Oberliga-Zugehörigkeit so früh wie möglich sichern. Das würde uns Planungssicherheit geben und Gespräche mit neuen Spielern erleichtern.“

Zwei Neuzugänge hat der FCB bereits in der aktuellen Winterpause verpflichtet. Torwart Robin Offhaus wechselt vom SC St. Tönis an den Eisenbrand und könnte Stammkeeper Justin Möllering ersetzen, der sich einem Oberliga-Konkurrenten anschließen möchte. „Wir werden den Vertrag aber erst dann auflösen, wenn die vereinbarte Ablösesumme bei uns eingegangen ist“, betont Niesen.

Ersatz für Kevin Weggen gefunden

Auf den Abgang von Kevin Weggen, der zum 1. FC Viersen gewechselt ist, haben die Büdericher bereits reagiert. Von Landesligist GSV Moers kommt Mittelfeldspieler Pierre Nowitzki. Der 32-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition spielen und bringt reichlich Erfahrung mit. Nowitzki absolvierte rund 80 Regionalligapartien sowie mehr als 150 Oberligaspiele für den SV Horst, TSV Marl-Hüls, VfB Speldorf, VfB Homberg und Ratingen 04/19. „Pierre ist ein anderer Spielertyp als Kevin. Er ist defensiver orientiert und bringt andere Qualitäten mit. Vor allem aber ist er ein erfahrener Führungsspieler, der unserer jungen Mannschaft guttun wird“, sagt Niesen.