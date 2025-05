FC Büderich setzt starkes Zeichen für den Mädchenfußball

Mit einem Fußball in der Hand steht Eva mit großen Augen am Spielfeldrand. Die Siebenjährige hat sich wochenlang auf den „Girls Day“ beim FC Büderich 02 gefreut. Doch jetzt, wo sie zwischen vielen fremden Mädchen steht, ist die Aufregung groß. Schluchzend läuft sie zurück zu ihren Eltern. Diese sprechen ihr Mut zu. Nachwuchstrainer Marco Terriuolo kommt dazu und nimmt Eva an die Hand. Nach und nach weicht die anfängliche Angst einer wachsenden Begeisterung – schließlich ist Eva mit vollem Elan dabei. Gemeinsam mit rund 20 weiteren Mädchen jagt sie in verschiedenen Spielformen dem Ball hinterher.

Beim „Girls Day“ des FC Büderich dreht sich am Samstag alles um den Mädchen- und Frauenfußball. Trotz des Schauerwetters ist das Vereinsgelände am Eisenbrand gut gefüllt – mit Nachwuchskickerinnen, Angehörigen und Zuschauern. Während sich die jüngsten Besucher auf Hüpfburg und an Torwand vergnügen, steht für Büderichs D-Juniorinnen in der Kreisklasse das entscheidende Duell gegen TuSa Düsseldorf II an.

Trotz einer 1:3-Niederlage sichern sich die Gastgeberinnen den Titel – ein historischer Erfolg für das erste reine Mädchen-Team des Vereins. „Wenn man bedenkt, dass wir die Mannschaft erst im letzten Sommer gegründet haben, ist das ein herausragendes Ergebnis. Es zeigt, wie gut sich die Mädchen entwickelt haben“, so Trainer Terriuolo.