FC Büderich schnappt sich Brüderpaar Oscar und Roman Callan

Oscar Callan wechselt mit seinem Bruder zum FC Büderich. – Foto: Markus Becker

Einen Eindruck von Oscar James Callan konnte sich der FC Büderich bereits aus nächster Nähe verschaffen. Als nimmermüder Mittelfeldmotor gehörte der 25-Jährige in der vergangenen Saison zu den prägenden Akteuren der Holzheimer SG und sammelte in seinem ersten Oberliga-Jahr reichlich Erfahrung. Erst im Sommer zuvor war der Brite vom FC Kosova Düsseldorf nach Holzheim gewechselt. Nach einer starken Landesliga-Saison gelang ihm der Sprung in die Oberliga auf Anhieb.

Teil des Umbruchs

Nun folgt innerhalb der Oberliga der nächste Vereinswechsel. Gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Roman William Callan schließt sich Oscar Callan dem FC Büderich an. Roman empfahl sich beim FC Kosova Düsseldorf mit neun Toren und fünf Vorlagen in der Landesliga für höhere Aufgaben und erhält nun erstmals die Chance, sich eine Liga höher zu beweisen. Damit gehen die Brüder künftig erstmals gemeinsam für denselben Verein auf Torejagd.

Die Verpflichtungen passen zur Neuausrichtung des FC Büderich. Nach dem Klassenerhalt hatten Trainer Sebastian Siebenbach und der Verein bereits einen erneuten personellen Umbruch angekündigt. Insgesamt 15 Spieler verlassen den Klub. "Es sind viele Entscheidungen zusammengekommen, sowohl sportliche als auch persönliche Entwicklungen. Einige Abgänge tun weh, andere sind nachvollziehbar. Am Ende gehört das im Sommer aber dazu“, erklärte Siebenbach gegenüber der Rheinischen Post Zudem kündigte der 36-Jährige an: "Wir werden den Kader neu strukturieren und gezielt verstärken.“