FC Büderich schlägt den KFC Uerdingen - TSV Meerbusch holt Punkt

Der FC Büderich 02 hat in der Oberliga Niederrhein den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach gewann vor 850 Fans mit 4:1 (2:0) gegen den KFC Uerdingen und verschaffte sich damit im Tabellenkeller etwas Luft.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer, ohne jedoch zwingend zu werden. Büderich verteidigte konsequent und schlug durch Venhar Ismailji selbst wieder zu: 3:0 (67.). Der KFC verkürzte zwar durch Etienne-Noel Reck (77.), doch in der Schlussphase machte Kaies Alasaime mit einem sehenswerten Solo den Deckel drauf (88.). „Es war ein verdienter Sieg, der für uns nach den schwierigen letzten Wochen enorm wichtig ist“, sagte Siebenbach. Mit nun drei Punkten bleibt der FCB zwar Letzter, schöpft vor dem Verbandspokalspiel heute, 9. September, um 19.30 Uhr beim SV Uedesheim jedoch neuen Mut.

Schon früh legte der FCB den Grundstein für den Erfolg. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Daud Gergery, dessen abgefälschter Schuss im Tor einschlug (9.). Kurz darauf erhöhte Kevin Weggen per Foulelfmeter auf 2:0 (22.). In einer turbulenten Phase vor der Pause, in der sich FCB-Keeper Justin Möllering mit mehreren Paraden auszeichnen konnte, boten sich beiden Teams weitere Chancen, doch Tore fielen zunächst nicht mehr. „In der ersten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren aggressiv, kompakt und haben viele zweite Bälle gewonnen“, lobte Siebenbach.

Unterdessen kam der TSV Meerbusch gegen den 1. FC Monheim nur zu einem 1:1 (0:1) und hat damit den Sprung heraus aus dem Tabellenkeller verpasst. Mit vier Punkten liegt der TSV derzeit auf Rang 16. Die Gastgeber gerieten früh in Rückstand. Nach einer Ecke brachte Enno Lang Monheim in Führung (8.). „Da haben wir die Zuordnung nicht hinbekommen“, monierte Trainer Marcel Winkens. In der Folge wackelten die Blau-Gelben. Zweimal parierte Keeper Franz Langhoff stark gegen Talha Demir, einmal rettete die Latte für sie.

Doch auch die Meerbuscher blieben gefährlich, hatten Pech bei einem Konter und forderten nach einem Foul an Vincent Boldt vergeblich Elfmeter. Nach der Pause belohnte sich der TSV: Aaron Addo köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein (54.). Nur Minuten später vergab Dion Gutaj die große Chance zur Führung, ehe Pablo Ramm wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste (60.). In Unterzahl stemmte sich der TSV gegen den Druck der Monheimer, Langhoff bewahrte sein Team letztlich vor einem erneuten Rückstand. In der Nachspielzeit bot sich den Hausherren sogar noch die Möglichkeit zum Siegtreffer, doch David Oliveira scheiterte frei am Gäste-Torwart. „Das war eine sehr intensive Partie, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Am Ende war es ein wichtiger Punkt für uns“, sagte Winkens.