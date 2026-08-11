FC Büderich scheitert, TSV Meerbusch eine Runde weiter

Der FC Büderich 02 ist in der ersten Runde des Niederrheinpokals ausgeschieden. Der Oberligist unterlag dem SC St. Tönis trotz einer rund 45-minütigen Überzahl mit 1:3 (1:2). „Unter dem Strich haben wir drei einfache Tore zugelassen und es dem Gegner damit viel zu leicht gemacht“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.
Dabei hatte der FCB vor der Pause durchaus überzeugt. Dion Gutaj scheiterte aus kurzer Distanz an SC-Torwart Simon Sell, auch Jan Niklas Kühling und Gabriel Imoijeza vergaben gute Möglichkeiten. Stattdessen ging St. Tönis mit seiner ersten Chance durch Farid Omorou in Führung (35.). Philipp Baum glich 100 Sekunden später per Distanzschuss aus (37.). Kurz darauf verpassten die Büdericher die große Chance zur Führung. Kühling scheiterte freistehend an Sell, Imoijeza setzte den Nachschuss an den Pfosten. Im direkten Gegenzug brachte Tyler Nkamanyi die Gäste erneut in Front (40.). „Das war die wohl spielentscheidende Situation. Statt selbst in Führung zu gehen, sind wir in Rückstand geraten“, sagte Siebenbach.
Kurz vor der Pause geriet St. Tönis nach einer Gelb-Roten Karte gegen Omorou in Unterzahl. „Im Nachhinein war der Platzverweis nachteilig für uns“, sagte Siebenbach. Denn gegen die nun tief stehenden Gäste fand der FCB kaum noch Lösungen. „Wir haben zu häufig die gleichen Bälle gespielt“, monierte Siebenbach. Stattdessen nutzte St. Tönis einen Konter, um durch Kohei Nakano auf 3:1 zu erhöhen (59.). Danach verlor Büderich den Glauben an eine Wende. „Nach dem dritten Gegentor war die Mentalität komplett weg und wir haben uns nicht mehr gegen das Aus gestemmt“, so Siebenbach.
Der TSV Meerbusch ist dagegen erfolgreich gestartet. Der Oberligist setzte sich im Erstrundenspiel beim 1. FC Kleve mit 1:0 (1:0) durch. Beide Teams gingen zunächst wenig Risiko ein, ehe der TSV mehr und mehr die Spielkontrolle übernahm. „Wir hatten mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen“, sagte Trainer Johannes Dahms. Die Führung fiel nach einer halben Stunde nach einem Fehler des Klever Schlussmanns Henning Divis. Nach einem langen Ball kam er weit aus dem Kasten heraus, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Micah Cain traf aus 25 Metern ins leere Tor.
Auch nach der Pause blieb der TSV spielbestimmend, verpasste es aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Vedad Music traf den Pfosten, wenig später scheiterte Cain am glänzend reagierenden Divis. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Dahms. Die Gastgeber blieben offensiv harmlos. Erst in der Nachspielzeit wurde es richtig gefährlich, als sie mehrfach aus kurzer Distanz zum Abschluss kamen. Der TSV brachte den knappen Erfolg aber letztlich über die Zeit. „Ich hatte, bis auf die letzte Aktion, nie das Gefühl, dass der Sieg gefährdet ist“, sagte Dahms.