FC Büderich scheitert, TSV Meerbusch eine Runde weiter

Der TSV Meerbusch ist dagegen erfolgreich gestartet. Der Oberligist setzte sich im Erstrundenspiel beim 1. FC Kleve mit 1:0 (1:0) durch. Beide Teams gingen zunächst wenig Risiko ein, ehe der TSV mehr und mehr die Spielkontrolle übernahm. „Wir hatten mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen“, sagte Trainer Johannes Dahms. Die Führung fiel nach einer halben Stunde nach einem Fehler des Klever Schlussmanns Henning Divis. Nach einem langen Ball kam er weit aus dem Kasten heraus, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Micah Cain traf aus 25 Metern ins leere Tor.

Auch nach der Pause blieb der TSV spielbestimmend, verpasste es aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Vedad Music traf den Pfosten, wenig später scheiterte Cain am glänzend reagierenden Divis. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Dahms. Die Gastgeber blieben offensiv harmlos. Erst in der Nachspielzeit wurde es richtig gefährlich, als sie mehrfach aus kurzer Distanz zum Abschluss kamen. Der TSV brachte den knappen Erfolg aber letztlich über die Zeit. „Ich hatte, bis auf die letzte Aktion, nie das Gefühl, dass der Sieg gefährdet ist“, sagte Dahms.