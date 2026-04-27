FC Büderich rutscht tiefer in den Tabellenkeller ab

Dennoch begann seine Mannschaft im bei Bocholt gelegenen Dingden ordentlich und kam in der Anfangsphase zu ersten Chancen. Die beste Möglichkeit hatte Jan-Nikas Kühling, der nach einer scharfen Flanke jedoch nicht entscheidend zum Abschluss kam. Auch eine weitere Hereingabe sorgte für Gefahr, als der Ball durch den Strafraum trudelte und im Zentrum keinen Abnehmer fand. Auf der Gegenseite wurden die Hausherren zunehmend stärker und verzeichneten bereits vor der Pause ein Chancenplus, unter anderem mit einem Schuss knapp am Pfosten vorbei.

Unnötiger Gegentreffer leitet die Niederlage ein