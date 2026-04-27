FC Büderich rutscht tiefer in den Tabellenkeller ab

In der Oberliga Niederrhein hat der Fußball-Club Büderich 02 im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Dingden eine 0:4 (0:0)-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei hielten die Gäste die Partie über weite Strecken offen, ehe sie in der Schlussphase einbrachen und am Ende deutlich unterlagen. Da die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt teilweise punkteten, rutschte der FCB damit noch tiefer in den Tabellenkeller ab.
Die Vorzeichen standen für die Büdericher alles andere als gut. Trainer Sebastian Siebenbach musste kurzfristig mehrere Ausfälle verkraften. Mit Daud Gergery, Jannik Schulte, Kaies Alaissame und Venhar Ismailji fehlten gleich vier Spieler – krankheitsbedingt oder aus beruflichen Gründen. „Wir waren vor allem im Zentrum extrem dünn besetzt“, erklärte Siebenbach.
Dennoch begann seine Mannschaft im bei Bocholt gelegenen Dingden ordentlich und kam in der Anfangsphase zu ersten Chancen. Die beste Möglichkeit hatte Jan-Nikas Kühling, der nach einer scharfen Flanke jedoch nicht entscheidend zum Abschluss kam. Auch eine weitere Hereingabe sorgte für Gefahr, als der Ball durch den Strafraum trudelte und im Zentrum keinen Abnehmer fand. Auf der Gegenseite wurden die Hausherren zunehmend stärker und verzeichneten bereits vor der Pause ein Chancenplus, unter anderem mit einem Schuss knapp am Pfosten vorbei.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der FCB zunächst eine verbesserte Körpersprache und suchte aktiver den Weg nach vorne. Klare Torchancen blieben jedoch Mangelware. Stattdessen fiel die Führung für Dingden auf bittere Weise. Nach einem eigenen Einwurf verloren die Büdericher den Ball leichtfertig, ein schneller Gegenstoß brachte das 1:0 durch Jan-Niklas Haffke (74.). „Das war ein völlig unnötiger Gegentreffer“, ärgerte sich Siebenbach.
In der Folge musste seine Mannschaft öffnen, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Mit zunehmender Spieldauer schwanden zudem die Kräfte, auch als Folge der angespannten personellen Situation. Dingden nutzte die Räume konsequent aus und erhöhte durch einen Abpraller von David Hulshorst auf 2:0 (78.). In der Schlussphase verloren die Büdericher komplett die Ordnung. Zwei weitere Treffer nach Kontern in der Nachspielzeit schraubten das Ergebnis durch Luka Grlic (90.+2) und Hulshorst (90.+3) auf 4:0.
„Dass wir so spät noch das dritte und vierte Tor kassieren, darf einfach nicht passieren. Da haben wir schlecht verteidigt“, kritisierte Siebenbach. Besonders die Höhe der Niederlage missfiel dem FCB-Trainer: „Wenn man hier am Ende 0:2 verliert, ist das eine Sache. Aber hier mit 0:4 unter die Räder zu kommen, geht einfach nicht.“
Neben den personellen Problemen monierte Siebenbach vor allem die fehlende Intensität und Mentalität seines Teams: „An diesem Abend hatte keiner unserer Spieler Oberliga-Format.“