FC Büderich rutscht auf Abstiegsplatz ab Oberliga: Im Lokalduell gegen den TSV Meerbusch hat der FC Büderich 02 den dringend benötigten Sieg verpasst. Trainer Sebastian Siebenbach spricht von einem „Katastrophenspieltag“. Welche Ziele er seiner Mannschaft jetzt setzt. von Christoph Baumeister · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Für den FC Büderich wird die Luft im Abstiegskampf der Oberliga immer dünner. – Foto: Hubert Wilschrey

Der FC Büderich 02 hat im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Im Stadtderby gegen den TSV Meerbusch kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach vor rund 150 Zuschauern am heimischen Eisenbrand nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und rutscht damit zwei Spieltage vor Saisonende auf einen Abstiegsplatz ab.

Die Lage verschärft sich durch den Abstieg der Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga. Dadurch muss auch die U23 der Fortuna die Regionalliga West verlassen. Sie kommt nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga, weshalb sich dort die Zahl der Absteiger auf vier erhöht. Der FCB hat als Tabellen-Sechzehnter damit plötzlich zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Dramatische Verschlechterung „Das war für uns ein Katastrophenspieltag. Die Situation ist dramatisch schlechter geworden“, so Siebenbach. Neben dem eigenen Punktverlust ärgerte den Trainer vor allem, dass mehrere direkte Konkurrenten im Tabellenkeller punkteten. Monheim bezwang St. Tönis mit 2:1, Homberg besiegte Dingden mit 5:1 und Kleve erkämpfte ein 1:1 beim KFC Uerdingen. „Jetzt müssen wir in den letzten beiden Partien mindestens vier, wenn nicht gar sechs Punkte holen“, so der FCB-Trainer.