FC Büderich rutscht auf Abstiegsplatz ab

Der FC Büderich 02 hat im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Im Stadtderby gegen den TSV Meerbusch kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach vor rund 150 Zuschauern am heimischen Eisenbrand nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und rutscht damit zwei Spieltage vor Saisonende auf einen Abstiegsplatz ab.
Die Lage verschärft sich durch den Abstieg der Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga. Dadurch muss auch die U23 der Fortuna die Regionalliga West verlassen. Sie kommt nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga, weshalb sich dort die Zahl der Absteiger auf vier erhöht. Der FCB hat als Tabellen-Sechzehnter damit plötzlich zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.
„Das war für uns ein Katastrophenspieltag. Die Situation ist dramatisch schlechter geworden“, so Siebenbach. Neben dem eigenen Punktverlust ärgerte den Trainer vor allem, dass mehrere direkte Konkurrenten im Tabellenkeller punkteten. Monheim bezwang St. Tönis mit 2:1, Homberg besiegte Dingden mit 5:1 und Kleve erkämpfte ein 1:1 beim KFC Uerdingen. „Jetzt müssen wir in den letzten beiden Partien mindestens vier, wenn nicht gar sechs Punkte holen“, so der FCB-Trainer.
Seine Mannschaft war über weite Strecken die aktivere und gefährlichere. Schon in der ersten Halbzeit vergaben Jan-Niklas Kühling und Taira Kayama gute Möglichkeiten zur Führung. TSV-Torwart Kalle Grabeck, der kurzfristig den Vorzug im Tor erhalten hatte, avancierte mit mehreren starken Paraden zum besten Meerbuscher. Auch unmittelbar nach dem Seitenwechsel drängten die Büdericher auf das 1:0 und ließen dabei die größte Chance der Partie liegen. Erst traf Oliver Dessau den Pfosten, anschließend wurde ein weiterer Versuch von Daud Gegery auf der Linie geklärt, ehe Kühling aus wenigen Metern über das Tor köpfte. Kurz darauf scheiterte Dessau erneut frei vor Grabeck. „In dieser Phase hätten wir in Führung gehen müssen“, meinte Siebenbach.
Stattdessen schlug der TSV aus dem Nichts zu. Nach einer abgewehrten Aktion zog Yasin Bas mit seinem schwächeren linken Fuß aus der Distanz ab und traf sehenswert in den Winkel zum 1:0 (56.). „Ein absolutes Traumtor, Marke ‚Tor des Monats‘“, sagte TSV-Interimstrainer Marc Roch, der seinem Team einen ordentlichen Auftritt attestierte: „Die Büdericher mussten aufgrund der Tabellenlage natürlich deutlich mehr investieren, aber wir haben trotz zahlreicher Ausfälle gut dagegengehalten.“
Die Gastgeber erhöhten in der Schlussphase noch einmal den Druck und wurden schließlich belohnt. Nach einem zunächst abgewehrten Abschluss stocherte Kühling den Ball zum verdienten 1:1 über die Linie (83.). Zu mehr reichte es für den FCB allerdings nicht. „Wir gewinnen solche Spiele derzeit einfach nicht. Nach 32 Spieltagen ist es dann auch kein Zufall mehr“, sagte Siebenbach.