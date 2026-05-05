 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

FC Büderich rutscht ab, TSV Meerbusch geht unter

Oberliga Niederrhein: Der FC Büderich 02 holt ein 1:1 gegen den Tabellenfünften Schonnebeck.

von Christoph Baumeister · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Büderich schwebt weiter in akuter Abstiegsgefahr.
Der FC Büderich schwebt weiter in akuter Abstiegsgefahr. – Foto: ByLaraSports

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TSV Meerbus.

Der Fußball-Club Büderich 02 hat mit dem 1:1 (1:1) gegen die Spielvereinigung Schonnebeck zwar einen Achtungserfolg gegen den Tabellenfünften geholt, ist in der Oberliga Niederrhein dennoch näher an die gefährliche Zone herangerutscht. Der FCB steht als 15. nur noch zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. „Es war das erste Mal, dass wir zu Hause gegen Schonnebeck gepunktet haben“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach, der zahlreiche Ausfälle verkraften musste. Mit Venhar Ismailji, Kaies Alassane, Jan-Niklas Kühling und Giovanni Nkowa fehlte nahezu die gesamte etatmäßige Offensivreihe.

Schonnebeck kommt besser in die Partie

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
4
1

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
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Abpfiff

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch einen verwandelten Hand-Elfmeter von Niko Bosnjak in Führung (17.). „Wir haben die ersten 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Da war Schonnebeck schon klar am Drücker“, sagte Siebenbach. Nach dem Rückstand wurde seine Mannschaft besser und kam bereits in der 27. Minute zum Ausgleich. Glayne Wago schloss einen sauber vorgetragenen Angriff aus rund 18 Metern erfolgreich ab.

Mit zunehmender Spielzeit stabilisierten sich die Hausherren und hätten kurz vor Schluss sogar den Siegtreffer erzielen können, als Oliver Dessau aus spitzem Winkel knapp vergab. „Unterm Strich können wir mit dem Punkt leben. Uns hat das letzte Quäntchen gefehlt, um den Lucky Punch zu setzen“, sagte Siebenbach.

TSV Meerbusch desolat

Der Turn- und Sportverein Meerbusch präsentierte sich beim Sportverein Sonsbeck in desolater Verfassung und kam mit einer 1:4 (0:2)-Niederlage unter die Räder. „Die Niederlage ist mehr als verdient und hätte höher ausfallen können. Wir haben so viele Fehler gemacht, dass ich sie gar nicht alle aufzählen könnte“, sagte Interimstrainer Marc Roch.

Die Gastgeber setzten die Blau-Gelben von Beginn an unter Druck. Bereits in den ersten Minuten musste der TSV mehrere gefährliche Abschlüsse durch Klaus Keisers, Niklas Binn und Marco De Stefano überstehen.

Sonsbeck blieb weiter dominant und erspielte sich zahlreiche weitere Chancen. Die logische Folge war das 1:0 durch Keisers (20.). Der TSV fand kaum Entlastung, während die Hausherren weiter Druck machten. Ein abgefälschter Lattenschuss von De Stefano (33.) und ein Pfostentreffer von Binn (36.) unterstrichen die Überlegenheit, ehe Linus Krajac kurz vor der Pause per direktem Freistoß auf 2:0 erhöhte (44.). „Zur Halbzeit hätte es eigentlich schon 0:4 stehen müssen“, so Roch.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Sonsbeck blieb gallig, während der TSV weiterhin keinen Zugriff fand. Per Doppelschlag erhöhten Krajac (66.) und Tymoteusz Miller (69.) auf 4:0. Der Ehrentreffer des TSV durch Eugene Park (89.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Dass die Spannung etwas weg ist, ist verständlich. Das darf aber nicht dazu führen, dass man sich so vorführen lässt“, kritisierte Roch.