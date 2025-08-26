FC Büderich nach 2:6-Niederlage nun Tabellenletzter

Der FC Büderich muss weiter auf die ersten Punkte der Saison warten. – Foto: Arno Wirths

Dabei sah es für die Gäste zunächst gut aus. Zwar nutzte der SV Biemenhorst einen Angriff über die linke Seite durch Joshua Müller (27.) zum 1:0, doch der FC Büderich antwortete postwendend. Daud Gergery glich nach einer Flanke von Taira Kayama per Kopf aus (39.). Jan Niklas Kühling drehte nach einer Ecke von Kevin Weggen den Spieß sogar komplett um (45.+2). Wenige Sekunden danach hatte Oliver Dessau gar das 3:1 auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment geblockt. „Wir haben das Ende der ersten Hälfte dominiert und lagen verdient vorne“, fand Trainer Sebastian Siebenbach.

Was dann aber nach Wiederbeginn folgte, bezeichnete Siebenbach als „Wahnsinn“. Innerhalb weniger Minuten kippte die Partie komplett. Nach einem unnötigen Pass zum Gegner verhielt sich seine Mannschaft zu passiv, sodass Jannis Schmitz aus 15 Metern ausgleichen konnte (49.). Kurz danach spielte der FCB den Ball nach einem eigenen Eckstoß in die Füße der Biemenhorster, die das Geschenk in Person von Taric Boland (51.) zum 3:2 nutzten. Direkt nach dem Anstoß landete ein weiterer kapitaler Fehlpass beim SVB, Müller sagte Dankeschön und erhöhte auf 4:2 (52.). „Wenn du binnen fünf Minuten drei solche Gegentore kassierst, fällt dir nicht mehr viel ein“, sagte Siebenbach.

Die Köpfe gingen bei seinen Spielern nach unten, Biemenhorst zog davon: Joshua Müller (66.) und Luca Puhe (90.+1) machten in der Schlussphase das halbe Dutzend voll. „Der Dreifachschlag war mental nicht mehr aufzufangen. Wir hatten viel Ballbesitz, aber keine Durchschlagskraft mehr. Am Ende war es ein völliger Zusammenbruch“, sagte Siebenbach, dessen Team mit null Punkten und 4:10 Toren nun am Tabellenende steht. SSV Strümp verliert Torfestival