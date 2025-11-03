FC Büderich muss sich mit Nullnummer begnügen

Vor rund 100 Zuschauer am Eisenbrand übernahmen die Hausherren von Beginn an die Initiative. Sie setzten ihren Gegner früh unter Druck, erarbeiteten sich deutlich mehr Ballbesitz und verlagerten das Spielgeschehen dauerhaft in die Dingdener Hälfte. Wirklich gefährlich wurde es jedoch selten. Zwar suchte der FCB häufig den Weg über die Flügel, doch viele Flanken fanden keinen Abnehmer. Die einzig gefährliche Szene der ersten Hälfte war ein Distanzschuss von Jan Niklas Kühling, den Gäste-Keeper Niklas Schmitz jedoch sicher parierte.

Die Gäste aus Hamminkeln, die das Verbandspokalduell vor wenigen Wochen in Büderich mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatten, agierten sehr kompakt. Trainer Sebastian Amendt ließ sein Team in einem defensiv orientierten 4-4-2-System agieren, um die Wirkungskreise der FCB-Angreifer einzuengen. „Sie haben uns permanent auf den Außenpositionen gedoppelt, um unsere Eins-gegen-Eins-Spieler auszuschalten – und das ist ihnen hervorragend gelungen“, erkannte Siebenbach an.

FCB kann Dingdener Defensive nicht knacken

Nach der Pause änderte sich wenig am Bild. Der FCB bestimmte das Geschehen, Dingden verteidigte weiter aufmerksam. Die beste Möglichkeit der Gastgeber hatte in der 72. Minute Philipp Baum, dessen wuchtiger Linksschuss aus rund 20 Metern an die Unterkante der Latte krachte und zurück ins Feld sprang. „Wenn der reingegangen wäre, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen“, so Siebenbach.

Die Schlussphase hatte es dann in sich. Zunächst setzte sich Dingdens Markus Osthoff energisch über die linke Seite durch, zog aus spitzem Winkel ab, der Ball strich hauchdünn am langen Pfosten vorbei (85.). Fast im Gegenzug legte Daud Gergery im Strafraum zurück auf Yasin Pirnal, der das Leder aus elf Metern knapp links am Tor vorbeischob. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Gäste die Riesenchance zum lucky punch: Hoffmann verfehlte den Kasten aus 18 Metern nur um Zentimeter. „In den letzten zehn Minuten war es etwas wild“, sagte Siebenbach. „Da hätten beide Seiten noch gewinnen können. Deshalb geht das 0:0 am Ende in Ordnung.“

Zufrieden zeigte sich der FCB-Trainer nur teilweise: „Wir haben erstmals zu Null gespielt, und auch wenn Dingden sehr tief stand, haben wir stets die Ruhe behalten.“ Kritischer fiel jedoch die Bewertung des eigenen Offensivspiels aus: „Uns haben vor allem im Zentrum die Ideen gefehlt. Sowohl unsere Pässe als auch unsere Flanken waren zu unpräzise. Das hat letztlich verhindert, dass wir zu klaren Torchancen gekommen sind.“