FC Büderich muss den Blick nach vorne richten

Büderich hat im Pokal-Halbfinale alles reingeworfen. – Foto: Imago Images

Nach dem bitteren Pokal-Aus im Halbfinale des Niederrheinpokals bleibt dem FC Büderich 02 kaum Zeit zum Durchatmen. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach beim SC St. Tönis nach großem Kampf mit 3:5 im Elfmeterschießen. Das unglückliche Ausscheiden wirkt noch nach. „Es tut weh, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben und uns am Ende nicht belohnt haben“, sagt Siebenbach.

Klassenerhalt noch lange nicht sicher

Dennoch müssen die Büdericher den Blick sofort nach vorne richten, denn in der Oberliga Niederrhein wartet eine entscheidende Phase im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 30 Punkten steht der FCB derzeit auf Rang 13, nur drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zu Union Frintrop (29 Punkte), ehe an Gründonnerstag das Heimduell gegen den 1. FC Monheim (31 Punkte) ansteht. „Das sind zwei ganz wichtige Spiele gegen Teams auf Augenhöhe“, betont Siebenbach.

Morgen, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

Die Belastung nach 120 intensiven Pokalminuten ist dabei nicht zu unterschätzen. „Kopf und Körper werden definitiv eine Rolle spielen“, sagt der FCB-Coach, der dennoch auf einen positiven Effekt hofft: „Das Spiel hat gezeigt, was wir können, wenn wir total fokussiert sind.“ Für den Klassenerhalt peilt Siebenbach mindestens noch zehn weitere Punkte an. „Wann wir die holen, ist fast egal – aber je früher, desto besser, damit es im besten Fall gar nicht erst richtig ungemütlich wird.“

Viele Ausfälle verkomplizieren Situation

Der TSV Meerbusch möchte am Sonntag (15 Uhr) im Verfolgerduell bei der SpVg Schonnebeck wieder zurück in die Spur finden. Unter Trainer Marcel Winkens hatten die Blau-Gelben fünf Siege in Serie gefeiert. Seit dessen Rücktritt holte das Team unter Interimstrainer Marc Roch, der in dieser Woche wegen einer Knie-OP pausieren musste, jedoch nur einen Punkt aus drei Spielen. „Natürlich hat das Unruhe hineingebracht“, räumt Teammanager Horst Riege ein. „Aber wir müssen die Ergebnisse richtig einordnen: Wir haben zuerst gegen zwei Top-Teams gespielt – in Hilden (0:5) und gegen Ratingen (2:2).“ Lediglich der jüngste Auftritt beim 0:1 gegen Dingden sei nicht zufriedenstellend gewesen.

Ein weiterer Faktor war die angespannte personelle Lage. Am vergangenen Wochenende saßen nur drei Feldspieler auf der Bank. „Dadurch war kaum Konkurrenzkampf vorhanden, und die Trainingsbeteiligung war dünn“, erklärt Riege. In dieser Woche hat sich die Lage jedoch entspannt. Leon Kempkens ist wieder spielberechtigt, zudem stehen Daniel Hoff, Leonel Kadiata und Noah van Lent wieder zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir mehr Breite im Kader haben und mehr Qualität auf den Platz bringen können“, sagt Riege. Trotz der jüngsten Ergebnisdelle bleibt das Saisonziel des TSV klar umrissen. Riege: „Wir wollen die Saison positiv zu Ende bringen und möglichst im einstelligen Tabellenbereich bleiben.“