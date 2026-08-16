FC Büderich möchte dieses Mal nicht so lange zittern

Büderich hofft auf eine ruhige Saison. – Foto: Jens Terhardt

18 Neuzugänge kamen im Sommer. Trainer Sebastian Siebenbach ist überzeugt, dass seine Mannschaft stärker ist als im Vorjahr. „Wir haben das Bewusstsein, dass wir gut sind“, sagt der 37-Jährige.

Ein konkretes Tabellenziel gibt er nicht aus. Nach dem langen Zittern in der vergangenen Saison soll frühzeitig ein komfortabler Abstand zu den unteren Plätzen hergestellt werden. „Wir wollen nicht so lange etwas mit dem Thema Abstieg zu tun haben und deshalb so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke knacken“, sagt Siebenbach. Die durchwachsene Vorbereitung bereitet ihm keine größeren Sorgen. „Wir sind sicherlich noch nicht bei 100 Prozent“, unterstreicht der FCB-Coach. Vor allem fehle es noch an der nötigen Eingespieltheit. Einige der neuen Akteure stießen erst sehr spät zum Team, entsprechend müssen sich die Automatismen erst entwickeln. Beim Pflichtspielauftakt im Niederrheinpokal wurde dies sichtbar. Trotz einer mehr als 45-minütigen Überzahl unterlag Büderich dem Ligakonkurrenten SC St. Tönis mit 1:3.

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Bei der Führungsstruktur herrscht Klarheit. Jan Niklas Kühling und Philipp Baum teilen sich das Kapitänsamt. Dem Mannschaftsrat gehören zudem Kaies Alaisame, Maximilian Köhler, Jamil Al-Hussein und Dion Gutaj an. Gerade angesichts des großen Umbruchs sollen diese Spieler Verantwortung übernehmen eine wichtige Rolle beim Zusammenwachsen der Mannschaft einnehmen.

Personell hat Siebenbach deutlich mehr Optionen. Vor allem im zentralen Mittelfeld sieht er sein Team stark verbessert. Giulio Multari und Oscar Callan sollen auf der Sechserposition für mehr Stabilität sorgen. Die größten Fragezeichen gibt es derzeit in der Defensive. Marc Knops fällt mindestens ein halbes Jahr aus, Azad Sari steht zum Auftakt ebenfalls nicht zur Verfügung. Hinzu kommen weitere angeschlagene Defensivspieler. „Hinten sind wir aktuell ein bisschen dünn aufgestellt“, räumt Siebenbach ein. Eine positive Nachricht gab es bei Yasin Pirnal. Der Mittelfeldspieler ist nach seinem Meniskusriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Zum Auftakt wartet mit dem 1. FC Monheim eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste verfügen über ein sehr erfahrenes Team und überzeugten in der Saisonvorbereitung. Für den FCB bietet die Partie zugleich die Chance, eine kleine Negativserie zu beenden. In seinen bisherigen drei Oberliga-Saisons gelang den Büderichern am ersten Spieltag noch nie ein Sieg. „Es wäre schön, erfolgreich zu starten. Das würde der Mannschaft sofort Selbstvertrauen geben“, sagt Siebenbach.