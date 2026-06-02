FC Büderich meldet sich im Abstiegskampf zurück Oberliga Niederrhein: Der FC Büderich muss am kommenden Wochenende womöglich noch einen Sieg einfahren, um die Klasse zu halten. von Christoph Baumeister · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich kämpft um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein. – Foto: ByLaraSports

Der FC Büderich 02 hat im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Mit einem überzeugenden 4:2 (2:1)-Erfolg am vorletzten Spieltag beim VfL Jüchen-Garzweiler kletterte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach auf Rang 14. Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) am heimischen Eisenbrand gegen die Sportfreunde Baumberg hat der FCB den Klassenerhalt nun wieder in der eigenen Hand.

Dabei begann die Partie in Jüchen zunächst nicht nach Wunsch. Zwar verzeichneten die Büdericher früh einen Lattentreffer per Kopfball von Gabriel Imoijeza, doch anschließend kamen die Hausherren besser ins Spiel und gingen in der 19. Minute in Führung. Nach einer Hereingabe von Alexander Hahn traf Paul Gelber zum 1:0. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten danach aber etwas Probleme mit der physischen Komponente der Jüchener“, sagte Siebenbach. Büderich findet nach Rückstand zurück ins Spiel Der Rückstand brachte sein Team jedoch nicht aus dem Konzept. Nach einer kurzen Phase der Unsicherheit fand der FCB zurück in die Partie und belohnte sich mit dem Ausgleich. Kaies Alaisame vollendete einen hervorragend ausgespielten Angriff zum 1:1 (32.). „Das Tor war für uns extrem wichtig und hat das Spiel in eine andere Richtung gelenkt“, erklärte Siebenbach. Anschließend bestimmte seine Elf zunehmend das Geschehen. Nur fünf Minuten später drehte Glayne Wago die Partie (37.). Die Büdericher hätten ihre Führung bis zur Pause sogar noch ausbauen können, mussten aber auch eine brenzlige Kontersituation überstehen, die Torhüter Robin Offhaus entschärfte.