FC Büderich meldet sich im Abstiegskampf zurück

Der FC Büderich 02 hat im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Mit einem überzeugenden 4:2 (2:1)-Erfolg am vorletzten Spieltag beim VfL Jüchen-Garzweiler kletterte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach auf Rang 14. Vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) am heimischen Eisenbrand gegen die Sportfreunde Baumberg hat der FCB den Klassenerhalt nun wieder in der eigenen Hand.
Dabei begann die Partie in Jüchen zunächst nicht nach Wunsch. Zwar verzeichneten die Büdericher früh einen Lattentreffer per Kopfball von Gabriel Imoijeza, doch anschließend kamen die Hausherren besser ins Spiel und gingen in der 19. Minute in Führung. Nach einer Hereingabe von Alexander Hahn traf Paul Gelber zum 1:0. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten danach aber etwas Probleme mit der physischen Komponente der Jüchener“, sagte Siebenbach.
Der Rückstand brachte sein Team jedoch nicht aus dem Konzept. Nach einer kurzen Phase der Unsicherheit fand der FCB zurück in die Partie und belohnte sich mit dem Ausgleich. Kaies Alaisame vollendete einen hervorragend ausgespielten Angriff zum 1:1 (32.). „Das Tor war für uns extrem wichtig und hat das Spiel in eine andere Richtung gelenkt“, erklärte Siebenbach. Anschließend bestimmte seine Elf zunehmend das Geschehen. Nur fünf Minuten später drehte Glayne Wago die Partie (37.). Die Büdericher hätten ihre Führung bis zur Pause sogar noch ausbauen können, mussten aber auch eine brenzlige Kontersituation überstehen, die Torhüter Robin Offhaus entschärfte.
Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste genau dort an, wo sie aufgehört hatten. Sie agierten nun deutlich zielstrebiger und sorgten schon früh für die Vorentscheidung. Der starke Imoijeza, der kurzfristig für den angeschlagenen Giovanni Nkowa in die Startelf gerückt war, erhöhte auf 3:1 (56.). „Eigentlich möchte ich niemanden herausheben. Aber Gabriel hat wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht, ein Tor erzielt und eines vorbereitet. Er hat sich in dieser Saison enorm weiterentwickelt“, lobte der FCB-Trainer. Als Wago mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 erzielte (68.), war die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer von Benni Schütz zum 2:4 (76.) änderte nichts mehr am verdienten Sieg der Büdericher.
Die Ausgangslage bleibt dennoch eng, noch immer sind sieben Mannschaften in den Kampf um den Ligaverbleib verwickelt. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, müssen aber wahrscheinlich auch das letzte Spiel gewinnen“, sagte Siebenbach. Er warnt vor dem kommenden Gegner: „Baumberg hat in den vergangenen Wochen richtig gut performt und verfügt über enorme individuelle Qualität. Das wird eine ganz schwere Aufgabe.“