FC Büderich meldet erstmals ein Frauenteam Trainer Markus Siemes sucht noch nach neuen Spielerinnen.

Der FC Büderich 02 erweitert seine Frauen- und Mädchenfußballabteilung. Nachdem mit Beginn der laufenden Saison die D-Juniorinnen an den Start gingen, der in der Rückrunde die U11-Mädchen folgten, wird der Verein in der kommenden Spielzeit erstmals in der Vereinshistorie eine Frauen-Mannschaft melden. „Immer mehr Mädchen und Frauen spielen Fußball. Daher möchten wir diesen Bereich Schritt für Schritt ausbauen“, sagt der FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen.

Als Trainer wird Markus Siemes am Eisenbrand den Aufbau des Frauen-Teams übernehmen. Er ist bereits seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen im Frauenfußball tätig. Zuletzt fungierte als Coach der 2. Frauen des OSV Meerbusch, ehe er im zurückliegenden Sommer Osteraths „Erste“ übernahm. Nach nur wenigen Monaten war am Krähenacker für ihn Schluss. „Die Vereinsführung und ich waren uns über die sportliche Ausrichtung uneins, daher hat es nicht mehr gepasst“, sagt Siemes, der sich nun mit vollem Herzblut seiner neuen Aufgabe widmet: „Ich habe richtig Lust darauf, hier etwas zu bewegen und eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die Spaß am Kicken hat.“ Zehn Spielerinnen bereits im Training

Zehn Spielerinnen trainieren bereits seit einiger Zeit gemeinsam am Eisenbrand. Mindestens nochmal so viele sollen bis zum Saisonstart im August hinzukommen. „Wir haben eine solide Basis, doch wir suchen noch weitere Spielerinnen – egal, ob Anfängerinnen oder Fortgeschrittene. Bei uns wird jede die Chance erhalten, sich weiterzuentwickeln“, sagt Siemes. Trainieren werden die FCB-Frauen, die künftig in der Kreisliga antreten, immer montags- und mittwochs um 19 Uhr im Stadion am Eisenbrand. Die Unterstützung der Jungen- und Männermannschaften ist ihnen gewiss. „Oberliga-Trainer Sebastian Siebenbach hat sich sofort bereiterklärt, uns mittwochs eine Hälfte des Platzes für unser Training zu überlassen. Das zeigt, wie willkommen wir sind“, freut sich Siemes, der sich dafür einsetzen wird, künftig noch weitere Mädchen-Teams beim FCB zu etablieren. „Wenn wir dauerhaft Erfolg haben möchten, ist ein gesunder Unterbau notwendig.“