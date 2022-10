FC Büderich: Lob für Holzheim, Respekt vor dem 1. FC Viersen Der FC Büderich hat seine Tabellenführung in der Landesliga ausgebaut und trifft gegen Viersen auf den nächsten schwierigen Gegner.

Holzheim, Viersen, Rather SV, Victoria Mennrath und VfB 03 Hilden II - Büderich spielt im Herbst nacheinander gegen die ganzen Top-Teams der Landesliga, Gruppe 1. Die erste Hürde nahm die Mannschaft von Denis Hauswald nach einem Blitzstart erfolgreich, denn Jan-Niklas Kühling traf direkt nach dem Anstoß (1.). Leon Jonah Lepper schoss in der Schlussphase das wichtige 2:0 (80.), denn die HSG verkürzte tief in der Nachspielzeit noch durch Tom Nilgen (96.).

Robin Böhm, Sportlicher Leiter des FCB, kam nach dem Spiel nicht drumherum, Holzheim zu loben. Er sagt: "Das Spiel war das bisher schwerste Spiel in dieser Saison. Zum einen kam mit Holzheim, wie erwartet, ein wirklich sehr starker Gegner zu uns an den Eisenbrand und zum anderen hatten wir einige Ausfälle zu verkraften. Da muss ich der Mannschaft ein riesen Kompliment machen, wie sie sich von Anfang an voll reingehauen hat und die drei Punkte geholt hat." Dass frühe Kühling-Tor "hat uns natürlich extrem in die Karten gespielt".