Am Eisenbrand sind am Osterwochenende unzählige Teams am Start. – Foto: Sascha Köppen

FC Büderich lädt zum internationalen Osterturnier Am Wochenende steigt die „Niederrhein-Trophy“ beim FC Büderich am Eisenbrand - und bei zwei weiteren Klubs. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Oberliga Niederrhein KL A Düsseldorf FC Büderich VfL Benrath DSC 99 Schon zum vierten Mal richtet der FC Büderich 02 – diesmal gemeinsam mit dem VfL Benrath und dem Düsseldorfer SC 99 – am Osterwochenende die internationale „Niederrhein-Trophy“ für Nachwuchskicker aus. So groß wie bei der bevorstehenden Ausgabe war das Teilnehmerfeld allerdings noch nie. 108 Teams aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, der Niederlande, der Schweiz und erstmals auch aus England sowie Schottland sind bei der vierten Auflage des Fußball-Events vertreten. „Viele nutzen das Turnier als eine Art Mannschaftsfahrt. Neben dem Sport steht daher bei fast allen Beteiligten auch Sightseeing in Düsseldorf und Umgebung auf dem Plan“, sagt der erste FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen. Während die U15-, U13- und U12-Junioren ihre Sieger auf den Anlagen der übrigen zwei Vereine ermitteln, werden am Büdericher Eisenbrand die Wettbewerbe der U19, U17, G17, U14 und U11 absolviert. An den beiden Turniertagen dürften die Zuschauer reichlich Tore zu sehen bekommen, denn auf dem Programm stehen mehr als 130 Partien. Diese werden auf bis zu fünf Spielfeldern gleichzeitig ausgetragen. Nach der offiziellen Begrüßung der Mannschaften rollt am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr der Ball. Sonntags geht es bereits ab 9 Uhr los, das Turnier endet mit den letzten Spielen um 16.30 Uhr. Direkt danach findet die Siegerehrung statt. Bei den U19-Junioren treten neben Gastgeber FC Büderich auch die Kolping Boys, SV Dios, SV Kickers 69, VV Sliedrecht, SV Houten, SV Argo, SC Westervoort, VV Helpman (alle Niederlande), Virum-Sorgenfri Boldklub 1 und 2, Vejgaard B-1, B-2 und B-3 (alle Dänemark), die FSG Bensheim-West und der FC Oberneuland (beide Deutschland) an. Niederlande und Belgien stark vertreten Im U17-Teilnehmerfeld finden sich neben dem FCB und dem DSC auch VV Always Forward, SV Kickers, Orion Nijmegen, VV Spijkenisse (alle Niederlande), Noorse SV, KBSK Retie, OHR Huldenberg 1 und 2, KVV Bocholt (alle Belgien) sowie Vejgaard B (Dänemark) wieder. Das G17-Tunier bestreiten die SG Ascherbach (Deutschland), VV Always Forward, SV Kickers 69, FC s Gravenzande, VV Kapelle (alle Niederlande), der SC Selestat (Frankreich) und Vejgaard B (Dänemark). Bei der U14 machen neben dem FCB und dem DSC der SC Woerden, HBS, Purmersteijn, ARC, Odin 1 und 2, FC Abcoude 1 und 2 (alle Niederlande), RU Rixensartoise (Belgien), Vejgaard (Dänemark) mit. Büderichs U13 ist Titelverteidiger Im U11-Bereich empfängt der FCB unter anderem die Teams von RU Rixensartoise 1 und 2 (Belgien), St. Johns (England), SV Laar (Niederlande), Brumrath 1 und 2 (Frankreich) sowie die SVG Weissenberg (Deutschland). Als Titelverteidiger gehen Büderichs U13-Junioren ins Rennen, die sich an Ostern 2024 gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt hatten. Die Spielpläne und weitere Infos gibt es online unter www.niederrheintrophy.de.