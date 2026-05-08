FC Büderich kämpft ums Überleben, TSV Meerbusch um die Haltung

Der FC Büderich ist im Abstiegskampf noch nicht durch. – Foto: Hubert Wilschrey

Für den FC Büderich 02 wird die Lage im Kampf um den Verbleib in der Oberliga Niederrhein zunehmend brenzlig. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Spielen ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach mit 35 Punkten auf Rang 15 abgerutscht. Der VfB Homberg auf dem ersten Abstiegsplatz hat nur zwei Zähler weniger. „Wir sind tabellarisch zurückgefallen, aber entscheidend ist, dass wir auf uns schauen und unsere Leistung bringen. Sechs Punkte aus den letzten vier Partien müssen wir noch holen“, betont Siebenbach.

Am Sonntag um 15 Uhr steht für den FCB beim 1. FC Kleve ein direktes Kellerduell an. Die Gastgeber könnten mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt heranrücken, wären im Falle einer Niederlage aber so gut wie abgestiegen. „Ich erwarte einen maximal motivierten Gegner. Für die Klever ist es wahrscheinlich die letzte Chance. Wenn sie verlieren, ist es so gut wie vorbei“, weiß Siebenbach. Hoffnung macht ihm der ordentliche Auftritt beim jüngsten 1:1 gegen Schonnebeck, den fünften in der Tabelle. Doch gerade gegen Teams aus der unteren Tabellenregion ließen die Ergebnisse in dieser Saison häufig zu wünschen übrig. „Wir müssen den Kampf annehmen und die Basics besser machen als beim 0:2 im Hinspiel“, fordert Siebenbach.

Meerbusch verspielt den starken Eindruck

Der TSV Meerbusch droht eine zuvor gute Saison auf der Zielgeraden noch aus der Hand zu geben. Nur zwei Siege aus den vergangenen neun Spielen haben ihn von Rang vier auf sieben abrutschen lassen. Der angepeilte einstellige Tabellenplatz gerät dadurch zunehmend in Gefahr. Vor allem die beiden jüngsten lustlosen Auftritte gegen die Abstiegskandidaten Sportfreunde Baumberg (0:1) und SV Sonsbeck (1:4) ärgern Interimstrainer Marc Roch: „Wir sind nicht mehr bereit, die letzten Meter zu machen oder mal über den Schmerzpunkt zu gehen. Wenn du das nicht machst, bekommst du Probleme, vor allem gegen Mannschaften, die ums sportliche Überleben kämpfen.“

Am Sonntag um 15 Uhr gastiert mit dem abgeschlagenen Schlusslicht SV Biemenhorst der nächste Gegner aus dem Tabellenkeller auf dem Lanker Sportplatz. Roch sieht nun seine Schützlinge in der Pflicht. „Irgendwann ist genug geredet. Mit Worten allein hat noch keiner Leistung gebracht. Man muss auf dem Platz liefern. Die Mannschaft muss sich die Charakterfrage stellen und beantworten: Wollen wir die Saison schleifen lassen oder vernünftig zu Ende bringen?“ Dabei gehe es auch darum, sich nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung auszusetzen. Schließlich trifft der TSV im Saisonendspurt noch auf Teams, für die es sportlich um viel geht. Kapitän Daniel Hoff fällt wegen seiner fünften Gelben Karte aus, weitere Änderungen ließ Roch offen. „Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich über irgendeine Schiene den Leistungsdruck noch erhöhen kann“, klagt der TSV-Coach.