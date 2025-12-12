FC Büderich kämpft ums ruhige Überwintern

Vor wenigen Wochen sah es noch einen Tick besser aus. Der Oktober brachte drei Siege in Serie, zwischenzeitlich kletterte Büderich sogar in die obere Tabellenhälfte. Doch die jüngste Serie trübt die Zwischenbilanz: In den vergangenen fünf Ligaspielen gelang lediglich ein Dreier: das 5:3 im Lokalderby beim TSV Meerbusch. Anschließend folgten das 0:2 gegen den 1. FC Kleve und zuletzt das 1:5 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler. „Es geht im Fußball manchmal schnell. Nach dem TSV-Spiel hatten wir nur eine Niederlage aus neun Pflichtspielen, jetzt hat sich der Wind etwas gedreht“, so Siebenbach.

Verantwortlich dafür ist auch etwas die personelle Komponente. In Philipp Baum, Daud Gergery und Maximilian Köhler stehen drei potenzielle Stammkräfte verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dazu drohen Oliver Dessau und Marc Knops aufgrund von Erkrankungen auszufallen. „Unsere Personaldecke ist etwas dünner als vorher, das darf aber keine Ausrede sein. Wir haben trotzdem noch eine schlagkräftige Truppe beisammen“, unterstreicht der FCB-Coach. Justin Möllering wird ebenso fehlen – allerdings aus erfreulichem Grund, denn der Stammtorwart heiratet am Vortag. Für ihn gibt der 19-jährige Timon Remer sein Oberligadebüt. „Er hat eine große Ruhe am Ball und zeigt im Training richtig gute Leistungen. Ich hoffe, dass er das nun auch im Spiel abrufen kann“, betont Siebenbach.

Schwäche aufgedeckt

Sportlich sieht der Trainer eine Schwäche, die sich durch die gesamte Hinrunde zieht: „Wir haben nur sehr selten einen Rückstand gedreht. Und häufig kassieren wir nach dem 1:0 des Gegners relativ schnell das 2:0.“ Besonders gegen erfahrene Gegner tue sich seine Mannschaft schwer. Ein Faktor, der am Samstag erneut eine Rolle spielen könnte. „Baumberg hat extrem viel individuelle und höherklassige Erfahrung. Das wird ein echter Gradmesser für uns“, so Siebenbach.

Trotz der schwierigen Aufgabe sieht er sein Team nicht chancenlos. „Diese Liga ist brutal eng und jeden Spieltag für Überraschungen gut. Wenn wir unsere Topleistung abrufen, können wir auch in Baumberg punkten“, meint Siebenbach. Die bisherige Ausbeute von 20 Punkten bewertet er im Rückblick positiv. „Nach sieben Spielen hatten wir erst sechs Punkte auf dem Konto. Seitdem haben wir uns so entwickelt, dass wir uns für die Rückrunde in eine gute Ausgangsposition gebracht haben.“