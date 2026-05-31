FC Büderich kämpft um seine letzte Chance

Büderich kämpft gegen den Abstieg. – Foto: Arno Wirths

Für den FC Büderich 02 geht es im Saisonfinale der Oberliga Niederrhein um nicht weniger als den Klassenverbleib. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Partien steckt die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach tief im Tabellenkeller. Durch das jüngste 1:1 im Stadtderby gegen den TSV Meerbusch rutschte sie zuletzt auf einen Abstiegsplatz ab und hat nun zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Weil Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist und dadurch auch die U23 der Fortuna die Regionalliga verlassen muss, erhöhte sich die Zahl der Absteiger in der Oberliga auf vier.

Siebenbach: "Das wäre mit Abstand der bitterste Abstieg"

Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Büdericher beim VfL Jüchen-Garzweiler, ehe eine Woche später das abschließende Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg ansteht. Noch immer sind neun Teams in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt. Die Ausgangslage für den FCB ist dennoch klar. Vier Punkte braucht er mindestens, möglicherweise sogar sechs. „Wahrscheinlich müssen wir beide Spiele gewinnen“, sagt Siebenbach.

Die prekäre Lage beschäftigt den Trainer spürbar. „Ich bin schon zweimal im Fußball abgestiegen, aber das wäre mit Abstand der bitterste Abstieg für mich“, sagt der 36-Jährige, der auch sich selbst hinterfragt: „Vielleicht hätten wir mit ein paar anderen Entscheidungen diese Situation vermeiden können.“ Trotzdem versucht er, den Fokus auf die verbleibenden Chancen zu richten. Nach einigen freien Tagen sei bei ihm und der Mannschaft wieder neue Energie spürbar gewesen. „Ich habe in dieser Woche wieder richtige Kampflust verspürt, das Ding noch umzubiegen“, meint der Coach.

Immerhin entspannt sich die Personalsituation womöglich etwas. Mit Giovanni Nkowa und Kaies Alaisame stehen wohl zwei offensive Alternativen zur Verfügung, auch wenn beide nach ihren Verletzungen zunächst nur Kandidaten für die Bank sein dürften. Dagegen fehlt Oliver Dessau gelbgesperrt. „Das tut natürlich weh“, sagt Siebenbach. Hoffnung macht ihm jedoch die Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. „Ich finde, dass wir inzwischen weiter sind als noch im Hinspiel gegen Jüchen“, so Siebenbach.

Klare Hinspielpleite

Damals verloren die Büdericher deutlich mit 1:5. Vor allem die Erfahrung und Robustheit des Gegners bereiteten ihnen damals große Probleme. Diesmal soll der Fokus stärker auf die eigene Leistung gelegt werden. „Es geht weniger um Jüchen, sondern vielmehr darum, wie wir selbst mit der Drucksituation umgehen“, erklärt Siebenbach. Deshalb will er seine Mannschaft stärker in die taktischen Überlegungen einbeziehen. „Die Jungs sollen sich mit dem Matchplan wohlfühlen.“ Trotz der schwierigen Ausgangslage glaubt der Trainer weiter an den Klassenverbleib: „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bekommen, können wir beide Spiele gewinnen.“