FC Büderich ist Stadtmeister im Hallenfußball

Strahlend hielt Jan Niklas Kühling die Trophäe in den Händen. „Ich habe das Ding schon mal gewonnen, das ist aber einige Jahre her“, sagte der Angreifer des FC Büderich, der sich mit seinem Team bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften den Titel sicherte. Im Endspiel bezwang der Oberligist den TSV Meerbusch II mit 7:2.

Vor gut 250 Zuschauern in der voll besetzten Forstenberghalle in Lank-Latum entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie zwischen dem Oberligisten und der Zweitbesetzung des TSV, die aufgrund von Personalmangel überwiegend mit U19-Spielern angetreten war. Kühling brachte den FCB mit einem platzierten Schuss ins linke Eck früh in Führung. Oliver Dessau erhöhte wenig später mit einem Flachschuss auf 2:0, ehe Daud Gergery per Abstauber und erneut Kühling mit einem feinen Heber unter die Latte beinahe im Minutentakt auf 4:0 stellten.

Der TSV-Anschlusstreffer durch Mohamed Ghait war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Direkt im Gegenzug stellte Kaies Alaisame mit einem Lupfer ins lange Eck den alten Abstand wieder her. Amma Kiwani erzielte zwar noch das zweite Tor für die Blau-Gelben. In der Schlussminute sorgte Yasin Pirnal jedoch mit einem Doppelpack für den 7:2-Endstand. „Natürlich hat die Hallenstadtmeisterschaft nicht mehr den Stellenwert wie in früheren Jahren. Trotzdem freuen wir uns über den Titel. Wir sind eine junge Mannschaft, und da tut jedes Erfolgserlebnis gut“, sagte Kühling.

Während das Endspiel eine klare Angelegenheit war, verliefen die Halbfinals umso spannender. Beide Partien wurden erst im Neunmeterschießen entschieden. Der FC Büderich setzte sich mit 8:7 (3:3) gegen Titelverteidiger TSV Meerbusch durch. Beim Oberliga-Rivalen hatte Trainer Marcel Winkens aufgrund zahlreicher Verletzungen auf sämtliche Stammkräfte verzichtet. Im zweiten Halbfinale rettete Timo Kaufmann Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch gegen den TSV Meerbusch II mit einem späten Treffer zum 3:3 ins Neunmeterschießen. In diesem trafen alle fünf TSV-Spieler, während Lars Stieger als einziger Osterather scheiterte. Kleiner Trost für den OSV: Das Spiel um Platz drei gewann er mit 3:1 gegen den TSV.

Bereits in der Vorrunde hatte sich der spätere Titelträger FCB keine Blöße gegeben und alle vier Gruppenspiele (5:2 gegen Adler Nierst, 6:1 gegen den OSV II, 6:2 gegen den SSV Strümp und 5:1 gegen den TSV II) mühelos für sich entschieden. In Gruppe B, die nach dem Rückzug des TSV III nur aus vier Teams bestand, landete der OSV Meerbusch nach Siegen gegen den FCB II (5:2), den TSV (3:2) und den SSV II (3:1) auf dem ersten Platz.

Bei den Titelkämpfen der „Alten Herren“ triumphierte der OSV Meerbusch. In der Fünfergruppe belegten die Osterather mit zehn Punkten Rang eins vor dem SSV Strümp (8). Im entscheidenden letzten Spiel trennten sich beide Teams 2:2.

