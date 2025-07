FC Büderich in Saisonvorbereitung gestartet

Am Samstag um 15 Uhr bestreiten die Büdericher gegen Landesligist Sportfreunde Hamborn am heimischen Eisenbrand ihr zweites Testspiel. Dabei werden alle verfügbaren Akteure zum Einsatz kommen. In den kommenden Wochen warten noch sieben weitere Testspiele auf die Mannschaft. Am Mittwoch, 9. Juli (19.30 Uhr), tritt der FCB bei Bezirksligist SVG Weißenberg an. Weiter geht es für die Büdericher am Samstag, 12. Juli (16.30 Uhr), gegen Landesligist SSV Schwäbisch Hall und am Sonntag, 13. Juli (15 Uhr), gegen Landesligist SG Unterrath. Beim Landesligisten DV Solingen treten die Siebenbach-Schützlinge am Sonntag, 20. Juli (15 Uhr) an. Am Mittwoch, 23. Juli (19.30 Uhr), geht es gegen Bezirksligist SG Benrath-Hassels. Mit Mittelrheinligist SpVg Frechen misst sich das Team am Sonntag, 27. Juli, um 15.30 Uhr. Das letzte Vorbereitungsspiel bestreiten die Büdericher am Sonntag, 3. August (15.30 Uhr) bei U23 von Fortuna Köln, die ebenfalls in der Mittelrheinliga spielt.

Am Sonntag, 10. August, steigt das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Der Gegner in der ersten Runde des Niederrheinpokals wird noch bei der Auslosung am Mittwoch, 16. Juli, (16.30 Uhr) in der Sportschule Wedau in Duisburg ermittelt. In die neue Saison in der Oberliga Niederrhein startet der FCB am Sonntag, 17. August. Der Spielplan steht aktuell noch nicht fest.