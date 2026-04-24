FC Büderich im Abstiegskampf gefordert

Büderich fehlt nicht mehr viel für den Klassenerhalt. – Foto: Hubert Wilschrey

Zwar zeigte die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach sowohl beim 1:2 gegen den Tabellenzweiten VfB Hilden als auch beim jüngsten 3:3 gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19, dass sie mit den Top-Teams mithalten kann, steht im Abstiegskampf aber weiterhin unter Zugzwang. „Unsere Situation hat sich im Grunde nicht verändert, außer dass ein Spiel weniger übrig ist“, sagt Siebenbach.

Mit einem "guten Gefühl" ins Spiel gegen Dingden

Als Tabellenelfter hat der FCB aktuell 34 Punkte auf dem Konto und damit drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit die Sportfreunde Baumberg belegen. Zwischen diesen beiden Mannschaften liegen mit dem SV Sonsbeck, Union Frintrop, der Holzheimer SG und dem VfB Homberg vier weitere direkte Konkurrenten. „Wir brauchen selbst noch sechs, sieben Punkte. Wenn wir die holen, müssen wir gar nicht auf die anderen schauen“, betont Siebenbach.

Dass seine Elf in den verbleibenden Spielen dazu in der Lage ist, sollen die jüngsten Leistungen unterstreichen. „Das gibt uns auf jeden Fall ein gutes Gefühl“, so Siebenbach, „aber am Ende bringt es uns nichts, wenn wir die Spiele nicht gewinnen.“ Gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner ließen die Büdericher in dieser Saison zu häufig wichtige Punkte liegen. So blieben sie in den bisherigen drei Duellen gegen Kleve und Biemenhorst, die momentan die beiden letzten Tabellenplätze belegen, sieglos.

Wago als X-Faktor

Am Freitag (19.30 Uhr) wartet auf den FCB mit dem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Dingden die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die Gastgeber spielen eine stabile Saison, stehen mit 38 Punkten auf Rang acht und stellen eine der besten Abwehrreihen der Liga. In vier der vergangenen Partien blieb die Mannschaft aus Hamminkeln ohne Gegentor. Auch die Büdericher erlebten die defensive Stabilität der Blau-Weißen in dieser Saison bereits zweimal. Im Hinspiel gab es ein 0:0, im Verbandspokal ein mühsames 2:1 nach Verlängerung. „Dingden verteidigt sehr kompakt, mal mit Vierer-, mal mit Fünferkette, und setzt auf Umschaltmomente. Das machen sie bislang richtig gut“, sagt Siebenbach.

Entscheidend dürfte sein, selbst defensiv stabil zu stehen. „Es wäre wichtig, dass wir lange die Null halten“, betont der 36-Jährige. „Wir werden nicht viele klare Torchancen bekommen, aber die, die wir haben, müssen wir nutzen.“ Dabei setzt der FCB-Coach vor allem auf Winterzugang Glyane Wago, der in den vergangenen sechs Partien dreimal traf. „Glyane hat eine enorme Geschwindigkeit und verfügt über einen exzellenten Abschluss. Zudem arbeitet er viel für die Mannschaft und gibt uns vorne eine Präsenz, die uns zuletzt ein Stück weit gefehlt hat. Er ist für jeden Verteidiger unangenehm zu spielen“, sagt Siebenbach.