FC Büderich holt Wirbelwind vom FC Kosova Düsseldorf

Beim FC Büderich steht in diesem Sommer bekanntlich ein großer Umbruch an, da einige verdiente Spieler den Klub verlassen haben und der FCB dadurch auch eine Spur jünger werden möchte. Der aktuellste Zugang ist ein Tempodribbler vom FC Kosova Düsseldorf und heißt Mohamed Karma.

Der 20-Jährige hat in der Rückrunde beim FC Kosova gespielt, kickte parallel außerdem in der Icon League. Er überzeugt mit starken Dribblings und Eins-gegen-eins-Situationen, vor allem zeigte er im Topspiel gegen die Holzheimer SG eine nennenswerte Leistung. Allerdings verpasste Kosova nach dem 4:3-Erfolg noch den Aufstieg, stattdessen jubelte die HSG. Freuen darf sich nun an Karma, der beim FC Wegberg-Beeck ausgebildet wurde und nun den Sprung in die Oberliga schafft.

„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil der Mannschaft des FC Büderich zu sein. Die Gespräche mit dem Trainer waren von Anfang an sehr positiv und haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team die kommenden Herausforderungen anzugehen und mich sportlich weiterzuentwickeln. Danke für das Vertrauen.ich kann es kaum erwarten, loszulegen", teilt Karma bei seiner Vorstellung mit.