FC Büderich holt vier junge Offensivspieler

„Durch die vielen Abgänge in der Offensive war es wichtig, dass wir uns in diesem Bereich personell verstärken. Das ist uns gelungen“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach. Kayama kam vor knapp einem Jahr aus Japan nach Deutschland. In der Winterpause wechselte der 20-Jährige zum TVD Velbert, wo er sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfte und auf 15 Einsätze kam. „Für die kurze Zeit in Deutschland spricht Taira bereits sehr gut Deutsch. Das wird seine Integration bei uns erleichtern. Wenn er sich so positiv weiterentwickelt, bin ich sicher, dass er uns noch viel Freude bereiten wird“, sagt Siebenbach.

Pirnal wurde in den Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen ausgebildet. Die Vorbereitung auf die vergangene Spielzeit absolvierte der 18-Jährige zum Teil mit dem Drittliga-Team von RWE. Eine Schulterverletzung bremste den Offensivakteur, der sich auf der Zehnerposition am wohlsten fühlt, jedoch zu Saisonbeginn aus. In der Rückrunde fand Pirnal wieder zu seiner Form und erzielte in zehn Spielen der DFB-Nachwuchsliga drei Tore für Essens U19. „Yasin soll bei uns in die Fußstapfen von Armin Deljkovic treten, der uns kurzfristig verlassen hat. Ich bin sehr froh, dass wir diese Lücke schnell schließen konnten“, so Siebenbach.

Ebenfalls erst 18 Jahre alt ist Arda Durmus, der hinter Torjäger Jan Niklas Kühling zunächst in der Oberliga Fuß fassen soll. Der Angreifer spielte in der Jugend für Borussia Mönchengladbach, den MSV Duisburg, RW Oberhausen und zuletzt für den Wuppertaler SV. Für die Bergischen traf er in der vergangenen Saison in zwölf Niederrheinligaspielen zweimal. „Arda sucht nicht nur den Weg in die Tiefe, sondern kann vorne auch Bälle festmachen. Er ist aber noch sehr jung und soll sich bei uns in Ruhe weiterentwickeln“, erklärt Siebenbach. Mit Mohamed Karma hat sich der FCB geeinigt, die Vertragsunterschrift steht allerdings noch aus. Nach mehreren Jahren im Jugendbereich des FC Wegberg-Beeck wechselte der 20-Jährige in der Rückrunde der Vorsaison zum FC Kosova Düsseldorf. Dort kam der Offensivspieler, der sowohl zentral als auch auf der rechten Seite spielen kann, in zehn Partien auf zwei Tore und drei Vorlagen. „Mohamed hat im letzten halben Jahr einen bärenstarken Eindruck gemacht. Er ist sehr schnell und stark im Eins-gegen-Eins – diese Qualitäten werden uns guttun“, so Siebenbach.